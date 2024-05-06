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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 мая

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 мая

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную, дождливую и местами ветреную погоду. 06.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную, дождливую и местами ветреную погоду. В понедельник, 6 мая, в Тбилиси ожидается местами преимущественно облачная, местами дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:04. Во вторник, 7 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду и ливневые дожди. Восход солнца будет в 05:49. Ожидается слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:05. В среду, 8 мая, в Тбилиси ожидается местами облачная погода, местами ясная и солнечная. Восход солнца будет в 05:48. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:06. В четверг, 9 мая, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами облачность. Восход солнца будет в 05:46. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, а днем поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:07. В пятницу, 10 мая, в Тбилиси частично облачная погода, возможны кратковременные дожди. Восход солнца будет в 05:45. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем прогреется до 24 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 20:08. В субботу, 11 мая, погода вновь ухудшится, целый день ожидается облачность и дожди. Восход солнца будет в 05:44. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 20:09. В воскресенье, 12 мая, в Тбилиси синоптики ожидают местами ясную и солнечную погоду, местами облачную, есть вероятность дождя с грозами. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Восход солнца будет в 20:10. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 20:10.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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