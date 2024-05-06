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Угрозами санкций никого не напугать – депутат парламента Грузии

Угрозами санкций никого не напугать – депутат парламента Грузии

Sputnik Грузия

Партнерство означает отношения, основанные на равенстве, подчеркнул Оханашвили 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T22:18+0400

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2024-05-06T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили неоднократно подтверждал свою преданность стране, поэтому угрозами введения санкций никого не напугать, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Европарламент принял резолюцию, которая призвала Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока на повестке дня стоит законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвизового режима, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и освобождения экс-президента Саакашвили. По словам депутата, угрозы применения санкций не сработают. Партнерство означает отношения, основанные на равенстве, подчеркнул Оханашвили. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства – рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. С 30 апреля мирные акции переросли в беспорядки. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, бидзина иванишвили, европарламент, совет европы, совет ес, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах