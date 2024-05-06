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Востоковед Каргин: только Россия может предотвратить большую войну на Ближнем Востоке
Востоковед Каргин: только Россия может предотвратить большую войну на Ближнем Востоке
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Готовы ли Израиль и Иран к большой войне? Из-за чего не все мусульманские страны Ближнего Востока поддерживают Иран? Зачем США ввели санкции против... 06.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-06T13:33+0400
2024-05-06T13:33+0400
2024-05-07T13:33+0400
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Почему отношения Украины и Израиля далеки от идеала? Как Россия может предотвратить войну на Ближнем Востоке? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал востоковед, специалист по Израилю Александр Каргин.
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мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, израиль, иран, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, израиль, иран, россия, видео
Востоковед Каргин: только Россия может предотвратить большую войну на Ближнем Востоке
13:33 06.05.2024 (обновлено: 13:33 07.05.2024)
Готовы ли Израиль и Иран к большой войне? Из-за чего не все мусульманские страны Ближнего Востока поддерживают Иран? Зачем США ввели санкции против подразделения израильского ЦАХАЛ?
Почему отношения Украины и Израиля далеки от идеала? Как Россия может предотвратить войну на Ближнем Востоке?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал востоковед, специалист по Израилю Александр Каргин.