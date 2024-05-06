https://sputnik-georgia.ru/20240506/vostokoved-kargin-tolko-rossiya-mozhet-predotvratit-bolshuyu-voynu-na-blizhnem-vostoke-287784938.html

Востоковед Каргин: только Россия может предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

Востоковед Каргин: только Россия может предотвратить большую войну на Ближнем Востоке

Sputnik Грузия

Готовы ли Израиль и Иран к большой войне? Из-за чего не все мусульманские страны Ближнего Востока поддерживают Иран? Зачем США ввели санкции против... 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T13:33+0400

2024-05-06T13:33+0400

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Почему отношения Украины и Израиля далеки от идеала? Как Россия может предотвратить войну на Ближнем Востоке? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал востоковед, специалист по Израилю Александр Каргин.

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мультимедиа, видео, в мире, ближний восток, израиль, иран, россия, видео