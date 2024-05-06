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https://sputnik-georgia.ru/20240506/za-tri-mesyatsa-2024-goda-neradivye-voditeli-gruzii-prinesli-byudzhetu-45-millionov-lari--287754541.html
За три месяца 2024 года нерадивые водители Грузии принесли бюджету 45 миллионов лари
За три месяца 2024 года нерадивые водители Грузии принесли бюджету 45 миллионов лари
Sputnik Грузия
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари 06.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-06T14:04+0400
2024-05-06T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии в первом квартале 2024 года, набрали штрафов на общую сумму 45,2 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии.Всего в период с 1 января по 31 марта 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 748,2 тысячи нарушений, из которых 358,3 тысячи – в Тбилиси.В Грузии работают 7 379 камер, из которых 5 079 – общего вида, а 2 300 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузинские дороги, машины и их водители, водители, грузия, новости, общество, мвд грузии
грузинские дороги, машины и их водители, водители, грузия, новости, общество, мвд грузии

За три месяца 2024 года нерадивые водители Грузии принесли бюджету 45 миллионов лари

14:04 06.05.2024 (обновлено: 17:06 06.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Чавчавадзе, перекресток и светофоры
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Чавчавадзе, перекресток и светофоры - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари
ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии в первом квартале 2024 года, набрали штрафов на общую сумму 45,2 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии.
Всего в период с 1 января по 31 марта 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 748,2 тысячи нарушений, из которых 358,3 тысячи – в Тбилиси.

Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой в I квартале 2024 года воспользовались 349 тысяч водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы на сумму 15,2 млн лари.

В Грузии работают 7 379 камер, из которых 5 079 – общего вида, а 2 300 – опознающие номера.
Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии.
Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.
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