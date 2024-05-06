https://sputnik-georgia.ru/20240506/za-tri-mesyatsa-2024-goda-neradivye-voditeli-gruzii-prinesli-byudzhetu-45-millionov-lari--287754541.html

За три месяца 2024 года нерадивые водители Грузии принесли бюджету 45 миллионов лари

За три месяца 2024 года нерадивые водители Грузии принесли бюджету 45 миллионов лари

Sputnik Грузия

Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T14:04+0400

2024-05-06T14:04+0400

2024-05-06T17:06+0400

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 6 мая – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии в первом квартале 2024 года, набрали штрафов на общую сумму 45,2 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии.Всего в период с 1 января по 31 марта 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 748,2 тысячи нарушений, из которых 358,3 тысячи – в Тбилиси.В Грузии работают 7 379 камер, из которых 5 079 – общего вида, а 2 300 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузинские дороги, машины и их водители, водители, грузия, новости, общество, мвд грузии