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Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии
Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии
Sputnik Грузия
Мощная стихия обрушилась на Индонезию: проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T13:35+0400
2024-05-07T13:35+0400
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Вследствие извержения повреждено свыше 500 зданий, в том числе две церкви и начальная школа.Власти страны эвакуировали из этой провинции свыше 11 тысяч человек. При эвакуации активно помогали волонтеры, спасавшие от стихии не только людей, но и животных.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии
Мощная стихия обрушилась на Индонезию: проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси
Вследствие извержения повреждено свыше 500 зданий, в том числе две церкви и начальная школа.
Власти страны эвакуировали из этой провинции свыше 11 тысяч человек. При эвакуации активно помогали волонтеры, спасавшие от стихии не только людей, но и животных.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.
Проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Из зоны активности вулкана были эвакуированы свыше 11 тысяч человек.
Из зоны активности вулкана были эвакуированы свыше 11 тысяч человек.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
При эвакуации активно помогали волонтеры.
При эвакуации активно помогали волонтеры.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Они спасали от стихии не только людей, но и животных.
Они спасали от стихии не только людей, но и животных.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Примерно в 200 км от острова Руанг, для эвакуированных жителей строят постоянные дома.
Примерно в 200 км от острова Руанг, для эвакуированных жителей строят постоянные дома.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Они будут соответствовать стандартам стихийных бедствий.
Они будут соответствовать стандартам стихийных бедствий.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Также власти были вынуждены закрыть провинциальный аэропорт Манадо.
Также власти были вынуждены закрыть провинциальный аэропорт Манадо.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Мужчина убирает вулканический пепел после извержения вулкана Руанг.
Мужчина убирает вулканический пепел после извержения вулкана Руанг.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Вулкан Руанг проснулся в прошлом месяцев после вспышки сейсмической активности.
Вулкан Руанг проснулся в прошлом месяцев после вспышки сейсмической активности.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо", в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо", в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.