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Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии

Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии

Sputnik Грузия

Мощная стихия обрушилась на Индонезию: проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси 07.05.2024, Sputnik Грузия

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Вследствие извержения повреждено свыше 500 зданий, в том числе две церкви и начальная школа.Власти страны эвакуировали из этой провинции свыше 11 тысяч человек. При эвакуации активно помогали волонтеры, спасавшие от стихии не только людей, но и животных.

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