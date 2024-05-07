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Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии
Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии
Sputnik Грузия
Мощная стихия обрушилась на Индонезию: проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси 07.05.2024, Sputnik Грузия
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Вследствие извержения повреждено свыше 500 зданий, в том числе две церкви и начальная школа.Власти страны эвакуировали из этой провинции свыше 11 тысяч человек. При эвакуации активно помогали волонтеры, спасавшие от стихии не только людей, но и животных.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях

Эвакуация жителей и животных после извержения вулкана Руанг в Индонезии

13:35 07.05.2024
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Мощная стихия обрушилась на Индонезию: проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси
Вследствие извержения повреждено свыше 500 зданий, в том числе две церкви и начальная школа.
Власти страны эвакуировали из этой провинции свыше 11 тысяч человек. При эвакуации активно помогали волонтеры, спасавшие от стихии не только людей, но и животных.
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.

Проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Проснулся вулкан Руанг на одноименном острове в провинции Северный Сулавеси.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Из зоны активности вулкана были эвакуированы свыше 11 тысяч человек.

Из зоны активности вулкана были эвакуированы свыше 11 тысяч человек. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Из зоны активности вулкана были эвакуированы свыше 11 тысяч человек.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

При эвакуации активно помогали волонтеры.

При эвакуации активно помогали волонтеры. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

При эвакуации активно помогали волонтеры.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Они спасали от стихии не только людей, но и животных.

Они спасали от стихии не только людей, но и животных. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Они спасали от стихии не только людей, но и животных.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Примерно в 200 км от острова Руанг, для эвакуированных жителей строят постоянные дома.

Примерно в 200 км от острова Руанг, для эвакуированных жителей строят постоянные дома. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Примерно в 200 км от острова Руанг, для эвакуированных жителей строят постоянные дома.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Они будут соответствовать стандартам стихийных бедствий.

Они будут соответствовать стандартам стихийных бедствий. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Они будут соответствовать стандартам стихийных бедствий.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Также власти были вынуждены закрыть провинциальный аэропорт Манадо.

Также власти были вынуждены закрыть провинциальный аэропорт Манадо. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Также власти были вынуждены закрыть провинциальный аэропорт Манадо.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Мужчина убирает вулканический пепел после извержения вулкана Руанг.

Мужчина убирает вулканический пепел после извержения вулкана Руанг. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Мужчина убирает вулканический пепел после извержения вулкана Руанг.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Вулкан Руанг проснулся в прошлом месяцев после вспышки сейсмической активности.

Вулкан Руанг проснулся в прошлом месяцев после вспышки сейсмической активности. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Вулкан Руанг проснулся в прошлом месяцев после вспышки сейсмической активности.

© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо", в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.

Индонезия входит в так называемое тихоокеанское &quot;Огненное кольцо&quot;, в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Ronny Adolof Buol

Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо", в котором находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты.

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