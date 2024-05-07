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Грузинский миллиардер из Казахстана приобрел английский футбольный клуб

Грузинский миллиардер из Казахстана приобрел английский футбольный клуб

Sputnik Грузия

В текущем сезоне "Уиком Уондерерс" занял десятое место в английской Лиге1 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинский миллиардер, казахстанский предприниматель Михаил Ломтадзе приобрел контрольный пакет акций английского футбольного клуба "Уиком Уондерерс", выступающего в третьем дивизионе – Лига 1. Как сообщили в руководстве клуба, после разрешения АФЛ Михаил Ломтадзе, Эдуард Вишняков и Дэн Райс вошли в совет директоров "Уиком Уондерерс". На заседании совета директоров клуба было объявлено, что право собственности на Feliciana EFL Ltd, владеющую 90% "Уиком Уондерерс", было передано компании Blue Ocean Partners II Limited, принадлежащей Ломтадзе. В этом году Ломтадзе занял 581 место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в 4,5 млрд фунтов. Что касается его приобретения, то в текущем сезоне "Уиком Уондерерс" занял десятое место в английской Лиге1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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