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Грузинский миллиардер из Казахстана приобрел английский футбольный клуб
Грузинский миллиардер из Казахстана приобрел английский футбольный клуб
Sputnik Грузия
В текущем сезоне "Уиком Уондерерс" занял десятое место в английской Лиге1 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T18:08+0400
2024-05-07T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинский миллиардер, казахстанский предприниматель Михаил Ломтадзе приобрел контрольный пакет акций английского футбольного клуба "Уиком Уондерерс", выступающего в третьем дивизионе – Лига 1. Как сообщили в руководстве клуба, после разрешения АФЛ Михаил Ломтадзе, Эдуард Вишняков и Дэн Райс вошли в совет директоров "Уиком Уондерерс". На заседании совета директоров клуба было объявлено, что право собственности на Feliciana EFL Ltd, владеющую 90% "Уиком Уондерерс", было передано компании Blue Ocean Partners II Limited, принадлежащей Ломтадзе. В этом году Ломтадзе занял 581 место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в 4,5 млрд фунтов. Что касается его приобретения, то в текущем сезоне "Уиком Уондерерс" занял десятое место в английской Лиге1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, казахстан, англия, футбол
Грузинский миллиардер из Казахстана приобрел английский футбольный клуб
В текущем сезоне "Уиком Уондерерс" занял десятое место в английской Лиге1
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинский миллиардер, казахстанский предприниматель Михаил Ломтадзе приобрел контрольный пакет акций английского футбольного клуба "Уиком Уондерерс", выступающего в третьем дивизионе – Лига 1.
Как сообщили
в руководстве клуба, после разрешения АФЛ Михаил Ломтадзе, Эдуард Вишняков и Дэн Райс вошли в совет директоров "Уиком Уондерерс".
На заседании совета директоров клуба было объявлено, что право собственности на Feliciana EFL Ltd, владеющую 90% "Уиком Уондерерс", было передано компании Blue Ocean Partners II Limited, принадлежащей Ломтадзе.
Ломтадзе является основателем ведущей технологической компании Центральной Азии Kaspi.kz. Он имеет степень MBA Гарвардской школы бизнеса, является членом Консультативного совета Гарвардской школы бизнеса по Ближнему Востоку и Северной Африке.
В этом году Ломтадзе занял 581 место в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием в 4,5 млрд фунтов.
Что касается его приобретения, то в текущем сезоне "Уиком Уондерерс" занял десятое место в английской Лиге1.