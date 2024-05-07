https://sputnik-georgia.ru/20240507/kogda-parlament-gruzii-vernetsya-k-rassmotreniyu-rezonansnogo-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287786600.html

Когда парламент Грузии вернется к рассмотрению резонансного законопроекта об "иноагентах"?

Когда парламент Грузии вернется к рассмотрению резонансного законопроекта об "иноагентах"?

Sputnik Грузия

Депутат призвал не распространять дезинформацию по этому вопросу 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T16:10+0400

2024-05-07T16:10+0400

2024-05-07T16:25+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

анри оханашвили

сша

грузинская мечта - демократическая грузия

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/02/251043380_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8520d41b87f40aa66b37288f8fc458de.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Парламент Грузии вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении в понедельник, 13 мая, написал председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили на своей странице в соцсети. Оханашвили призвал не распространять дезинформацию и отметил, что в пятницу, 10 мая, депутаты продолжат работать лишь над законодательными поправками, вытекающими из девяти пунктов, определенных Европейской комиссией для вступления Грузии в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, анри оханашвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, оон