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Когда парламент Грузии вернется к рассмотрению резонансного законопроекта об "иноагентах"?
Когда парламент Грузии вернется к рассмотрению резонансного законопроекта об "иноагентах"?
Sputnik Грузия
Депутат призвал не распространять дезинформацию по этому вопросу 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Парламент Грузии вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении в понедельник, 13 мая, написал председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили на своей странице в соцсети. Оханашвили призвал не распространять дезинформацию и отметил, что в пятницу, 10 мая, депутаты продолжат работать лишь над законодательными поправками, вытекающими из девяти пунктов, определенных Европейской комиссией для вступления Грузии в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, анри оханашвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, оон
грузия, политика, новости, тбилиси, анри оханашвили, сша, грузинская мечта - демократическая грузия, оон
Когда парламент Грузии вернется к рассмотрению резонансного законопроекта об "иноагентах"?
16:10 07.05.2024 (обновлено: 16:25 07.05.2024)
Депутат призвал не распространять дезинформацию по этому вопросу
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Парламент Грузии вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении в понедельник, 13 мая, написал председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили на своей странице в соцсети.
Оханашвили призвал не распространять дезинформацию и отметил, что в пятницу, 10 мая, депутаты продолжат работать лишь над законодательными поправками, вытекающими из девяти пунктов, определенных Европейской комиссией для вступления Грузии в Евросоюз.
"Поэтому на заседании комитета во втором чтении будут рассмотрены только законодательные поправки, подготовленные в соответствие с девятью пунктами ЕС. Мы обсудим законопроект о прозрачности в понедельник, 13 мая. Хотя бы в Светлую седмицу избегайте распространения лжи", – написал Оханашвили.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.