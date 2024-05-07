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Одну из главных дорог Тбилиси закрыли из-за обвала грунта
Одну из главных дорог Тбилиси закрыли из-за обвала грунта
Sputnik Грузия
Обильные осадки привели к ряду проблем в столице 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T15:34+0400
2024-05-07T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога), где ведутся работы по укреплению каменистого склона из-за обвала грунта, будет полностью ограничено до 18:00, сообщили в пресс-службе мэрии города. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Обильные дожди создали проблемы в различных районах Тбилиси, повреждена дорожная инфраструктура, зафиксированы случаи падения деревьев и селевые потоки в пригороде. По прогнозам синоптиков, в столице распогодится с 8 мая. Движение транспорта ограничат от туннеля на шоссе Чабуа Амиреджиби в направлении улицы Тамарашвили. В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили. Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства. В случае необходимости жители Тбилиси могут звонить на горячую линию ведомства: 272 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
Одну из главных дорог Тбилиси закрыли из-за обвала грунта
Обильные осадки привели к ряду проблем в столице
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей на шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси (Ваке-Сабурталинская дорога), где ведутся работы по укреплению каменистого склона из-за обвала грунта, будет полностью ограничено до 18:00, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Обильные дожди создали проблемы в различных районах Тбилиси, повреждена дорожная инфраструктура, зафиксированы случаи падения деревьев и селевые потоки в пригороде. По прогнозам синоптиков, в столице распогодится с 8 мая.
Движение транспорта ограничат от туннеля на шоссе Чабуа Амиреджиби в направлении улицы Тамарашвили.
В период действия ограничений автомобили смогут передвигаться по шоссе Какуцы Чолокашвили, улицам Сулхана Цинцадзе и Михаила Тамарашвили.
Мэрия Тбилиси приносит жителям и гостям столицы извинения за причиненные неудобства. В случае необходимости жители Тбилиси могут звонить на горячую линию ведомства: 272 22 22.