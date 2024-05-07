https://sputnik-georgia.ru/20240507/povalennye-derevya-i-podtoplennye-doma-nepogoda-sozdala-problemy-v-tbilisi--287785324.html

Поваленные деревья и подтопленные дома: непогода создала проблемы в Тбилиси

Поваленные деревья и подтопленные дома: непогода создала проблемы в Тбилиси

Sputnik Грузия

Соответствующие службы уже ведут работы по устранению последствий стихии 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T13:56+0400

2024-05-07T13:56+0400

2024-05-07T14:39+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24570/95/245709518_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_7c6f06f3df38b9834602fdb2d6e01458.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Обильные дожди создали проблемы в различных районах Тбилиси, в частности, вышедшая из берегов река Глданула затопила дворы домов в Глданском районе столицы, повреждена дорожная инфраструктура, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По нескольким адресам зафиксированы случаи падения деревьев и обвала склона. В случае необходимости жители Тбилиси могут звонить на горячую линию мэрии Тбилиси: 272 22 22. Всю ночь в Тбилиси шел непрекращающийся дождь. По прогнозам синоптиков, в столице распогодится с 8 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями