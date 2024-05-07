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Поваленные деревья и подтопленные дома: непогода создала проблемы в Тбилиси
Поваленные деревья и подтопленные дома: непогода создала проблемы в Тбилиси
Sputnik Грузия
Соответствующие службы уже ведут работы по устранению последствий стихии 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T13:56+0400
2024-05-07T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Обильные дожди создали проблемы в различных районах Тбилиси, в частности, вышедшая из берегов река Глданула затопила дворы домов в Глданском районе столицы, повреждена дорожная инфраструктура, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По нескольким адресам зафиксированы случаи падения деревьев и обвала склона. В случае необходимости жители Тбилиси могут звонить на горячую линию мэрии Тбилиси: 272 22 22. Всю ночь в Тбилиси шел непрекращающийся дождь. По прогнозам синоптиков, в столице распогодится с 8 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
погода, грузия, новости, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Поваленные деревья и подтопленные дома: непогода создала проблемы в Тбилиси
13:56 07.05.2024 (обновлено: 14:39 07.05.2024)
Соответствующие службы уже ведут работы по устранению последствий стихии
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Обильные дожди создали проблемы в различных районах Тбилиси, в частности, вышедшая из берегов река Глданула затопила дворы домов в Глданском районе столицы, повреждена дорожная инфраструктура, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
По нескольким адресам зафиксированы случаи падения деревьев и обвала склона.
"Во всех районах, где обильные осадки создали проблемы, работают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, представители соответствующих органов мэрии и администрации. Ведутся работы по ликвидации ущерба", – сообщили в пресс-службе.
В случае необходимости жители Тбилиси могут звонить на горячую линию мэрии Тбилиси: 272 22 22.
Всю ночь в Тбилиси шел непрекращающийся дождь. По прогнозам синоптиков, в столице распогодится с 8 мая.