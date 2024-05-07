https://sputnik-georgia.ru/20240507/tekuschaya-nedelya-v-gruzii-budet-vykhodnoy-287776823.html

Текущая неделя в Грузии будет выходной

Текущая неделя в Грузии будет выходной

Sputnik Грузия

С конца прошлой недели у школьников в Грузии начались недельные каникулы 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T09:01+0400

2024-05-07T09:01+0400

2024-05-07T09:01+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В Грузии 7, 8 и 10 мая объявлены выходными днями – соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе на прошлой неделе.Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением.Так, действие указа не распространяется на финансовые обязательства перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии, а также на деятельность, связанную с государственными закупками, и деятельность совета по разрешению споров, связанную с государственными закупками.Пасхальные официальные выходные в Грузии начались в Красную пятницу, которая в 2024 году выпала на 3 мая, и завершились 6 мая – Днем поминовения усопших.А 9 мая в Грузии отмечают День Победы над фашизмом. Государственный праздник и официальный выходной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе