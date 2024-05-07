https://sputnik-georgia.ru/20240507/tragediya-v-svaneti-spasateli-obnaruzhili-telo-vtorogo-podrostka--287780789.html

Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка

Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка

Sputnik Грузия

Машина, в которой находились трое подростков, сорвалась с дороги и упала в реку у села Накра 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T12:12+0400

2024-05-07T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Накра Местийского района тело еще одного подростка, погибшего в результате ДТП, сообщает телекомпания "Рустави 2".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телеканала, на пятый день поисков спасателям удалось обнаружить тело Георгия Виблиани.Авария с подростками произошла 2 мая. Машина, в которой находились трое подростов Эка и Георгий Виблиани, а также Саба Гвармиани, сорвалась с дороги и упала в реку у села Накра. Машину спасатели нашли на второй день, тело Эки Виблиани – на третий. Поиски третьего пропавшего (Сабы Гвармиани) продолжаются. Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвуют и местные жители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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