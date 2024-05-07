https://sputnik-georgia.ru/20240507/tragediya-v-svaneti-spasateli-obnaruzhili-telo-vtorogo-podrostka--287780789.html
Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка
Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка
Sputnik Грузия
Машина, в которой находились трое подростков, сорвалась с дороги и упала в реку у села Накра 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T12:12+0400
2024-05-07T12:12+0400
2024-05-07T13:00+0400
происшествия
грузия
новости
сванети
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285965636_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_af7ee84d9afdd54c70254637f97acf14.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Накра Местийского района тело еще одного подростка, погибшего в результате ДТП, сообщает телекомпания "Рустави 2".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телеканала, на пятый день поисков спасателям удалось обнаружить тело Георгия Виблиани.Авария с подростками произошла 2 мая. Машина, в которой находились трое подростов Эка и Георгий Виблиани, а также Саба Гвармиани, сорвалась с дороги и упала в реку у села Накра. Машину спасатели нашли на второй день, тело Эки Виблиани – на третий. Поиски третьего пропавшего (Сабы Гвармиани) продолжаются. Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвуют и местные жители.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285965636_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df97b31a9b582ff777cd30a1391fac1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, сванети, дтп
происшествия, грузия, новости, сванети, дтп
Трагедия в Сванети: спасатели обнаружили тело второго подростка
12:12 07.05.2024 (обновлено: 13:00 07.05.2024)
Машина, в которой находились трое подростков, сорвалась с дороги и упала в реку у села Накра
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили в реке Накра Местийского района тело еще одного подростка, погибшего в результате ДТП, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По данным телеканала, на пятый день поисков спасателям удалось обнаружить тело Георгия Виблиани.
Авария с подростками произошла 2 мая. Машина, в которой находились трое подростов Эка и Георгий Виблиани, а также Саба Гвармиани, сорвалась с дороги и упала в реку у села Накра.
Машину спасатели нашли на второй день, тело Эки Виблиани – на третий.
Поиски третьего пропавшего (Сабы Гвармиани) продолжаются. Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвуют и местные жители.