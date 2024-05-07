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https://sputnik-georgia.ru/20240507/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-rf-zakryta-iz-za-opasnosti-skhoda-laviny-287779345.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины
Sputnik Грузия
Уровень опасности схода лавин очень высок, отметили специалисты 07.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. Как отметили в ведомстве, уровень опасности схода лавины очень высок. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, верхний ларс, армения

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины

10:50 07.05.2024
© Roads Department of GeorgiaДорога Мцхета - Степанцминда - Ларс
Дорога Мцхета - Степанцминда - Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2024
© Roads Department of Georgia
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Уровень опасности схода лавин очень высок, отметили специалисты
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог.
Ограничения введены из-за опасности схода лавин. Как отметили в ведомстве, уровень опасности схода лавины очень высок.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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