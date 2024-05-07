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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины
Sputnik Грузия
Уровень опасности схода лавин очень высок, отметили специалисты 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. Как отметили в ведомстве, уровень опасности схода лавины очень высок. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, верхний ларс, армения
грузия, новости, верхний ларс, армения
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины
Уровень опасности схода лавин очень высок, отметили специалисты
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог.
Ограничения введены из-за опасности схода лавин. Как отметили в ведомстве, уровень опасности схода лавины очень высок.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.