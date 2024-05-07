https://sputnik-georgia.ru/20240507/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-rf-zakryta-iz-za-opasnosti-skhoda-laviny-287779345.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе РФ закрыта из-за опасности схода лавины

Sputnik Грузия

Уровень опасности схода лавин очень высок, отметили специалисты 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T10:50+0400

2024-05-07T10:50+0400

2024-05-07T10:50+0400

грузия

новости

верхний ларс

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283434496_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_40cfbd829a29e5208df104010905f038.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автомобилей всех видов запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения введены из-за опасности схода лавин. Как отметили в ведомстве, уровень опасности схода лавины очень высок. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, верхний ларс, армения