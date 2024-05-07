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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковушек

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковушек

Sputnik Грузия

Ограничения были введены из-за опасности схода лавин 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T16:40+0400

2024-05-07T16:40+0400

2024-05-07T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.Из-за опасности схода лавин движение было ограничено в ночь на вторник.Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за снега.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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