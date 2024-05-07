https://sputnik-georgia.ru/20240507/vladeltsy-okhotnichikh-ruzhey-v-gruzii-dolzhny-proyti-obyazatelnuyu-ekspertizu-287777776.html

Владельцы охотничьих ружей в Грузии должны пройти обязательную экспертизу

Владельцы охотничьих ружей в Грузии должны пройти обязательную экспертизу

Sputnik Грузия

Под оружием обороны подразумевается огнестрельное оружие, чья длина не превышает 55 сантиметров, газовое оружие, газовые баллончики и электрошокеры 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T20:10+0400

2024-05-07T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Срок проведения обязательной баллистической экспертизы нарезного охотничьего оружия, в том числе комбинированного, продлен до 1 августа 2024 года, сообщили в пресс-службе МВД. Владелец должен предоставить оружие, зарегистрированное на его имя. Он освобождается от платы за проведенную экспертизу. В случае невыполнения обязательства в срок, установленный законодательством Грузии, разрешение, регистрация и свидетельство о регистрации оружия будет считаться не имеющим юридической силы. Это приведет к привлечению владельца оружия к ответственности по Кодексу об административных правонарушениях. Допустимые виды гражданского оружияГражданским оружием по закону считаются: оружие для обороны, спортивное оружие, охотничье оружие, коллекционное оружие, сигнальное оружие, шумовое оружие и кремневое, фитильное и капсюльное оружие. Под оружием обороны подразумевается огнестрельное оружие, чья длина не превышает 55 сантиметров, газовое оружие, газовые баллончики и электрошокеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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