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Владимир Путин принес присягу президента России
Владимир Путин принес присягу президента России
Sputnik Грузия
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T13:13+0400
2024-05-07T13:13+0400
2024-05-07T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин принес присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность главы государства, передает РИА Новости.Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.После принесения присяги дубликат штандарта вновь подняли под рабочей Кремлевской резиденцией главы российского государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, владимир путин
новости, россия, в мире, владимир путин
Владимир Путин принес присягу президента России
13:13 07.05.2024 (обновлено: 13:49 07.05.2024)
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik.
Президент России Владимир Путин принес присягу на торжественной церемонии инаугурации в Кремле и вступил в должность главы государства, передает РИА Новости
.
Церемония инаугурации началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
После принесения присяги дубликат штандарта вновь подняли под рабочей Кремлевской резиденцией главы российского государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.