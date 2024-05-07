https://sputnik-georgia.ru/20240507/vlasti-gruzii-proigrali-delo-o-razgone-aktsii-v-iyune-2019-goda-v-espch-287795165.html

Власти Грузии проиграли дело о разгоне акции в июне 2019 года в ЕСПЧ

Власти Грузии проиграли дело о разгоне акции в июне 2019 года в ЕСПЧ

Sputnik Грузия

Суд воздержался от вынесения решения по статьям о нарушении права на собрания, принимая во внимание объем проводимого расследования 07.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-07T20:16+0400

2024-05-07T20:16+0400

2024-05-07T20:16+0400

грузия

новости

полиция

европейский суд по правам человека

разгоны акций протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24360/85/243608538_0:189:2965:1857_1920x0_80_0_0_600ad0e40fc989eb52f261ce06b26c8a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека счел, что во время разгона акции в ночь на 20 июня 2019 года в Тбилиси была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая бесчеловечное обращение. В июне 2019 года антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо. ЕСПЧ постановил, что в отношении части заявителей был нарушен сам запрет на бесчеловечное отношении, а в отношении остальных - эффективность расследования этих фактов. По решению суда, четырем из 26 обратившихся в ЕСПЧ гражданам Грузии государство должно выплатить по 15 тысяч евро четырем гражданам, еще 18 человек должны получить по 5 тысяч евро, а два истца – 1,8 тысяч евро. При этом суд воздержался от вынесения решения по статьям о нарушении права на собрания, принимая во внимание объем проводимого расследования и необходимость дальнейшего выяснения фактических обстоятельств на внутригосударственном уровне. ЕСПЧ отклонил и ту часть иска в которой истцы утверждали, что государство также нарушило статью Европейской конвенции, регулирующую рассмотрение дела. Также суд определил, что нет необходимости расследовать нарушение статьи, гарантирующей право на эффективную правовую защиту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, полиция, европейский суд по правам человека, разгоны акций протеста