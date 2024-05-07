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Власти Грузии проиграли дело о разгоне акции в июне 2019 года в ЕСПЧ
Власти Грузии проиграли дело о разгоне акции в июне 2019 года в ЕСПЧ
Sputnik Грузия
Суд воздержался от вынесения решения по статьям о нарушении права на собрания, принимая во внимание объем проводимого расследования 07.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-07T20:16+0400
2024-05-07T20:16+0400
2024-05-07T20:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека счел, что во время разгона акции в ночь на 20 июня 2019 года в Тбилиси была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая бесчеловечное обращение. В июне 2019 года антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо. ЕСПЧ постановил, что в отношении части заявителей был нарушен сам запрет на бесчеловечное отношении, а в отношении остальных - эффективность расследования этих фактов. По решению суда, четырем из 26 обратившихся в ЕСПЧ гражданам Грузии государство должно выплатить по 15 тысяч евро четырем гражданам, еще 18 человек должны получить по 5 тысяч евро, а два истца – 1,8 тысяч евро. При этом суд воздержался от вынесения решения по статьям о нарушении права на собрания, принимая во внимание объем проводимого расследования и необходимость дальнейшего выяснения фактических обстоятельств на внутригосударственном уровне. ЕСПЧ отклонил и ту часть иска в которой истцы утверждали, что государство также нарушило статью Европейской конвенции, регулирующую рассмотрение дела. Также суд определил, что нет необходимости расследовать нарушение статьи, гарантирующей право на эффективную правовую защиту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, полиция, европейский суд по правам человека, разгоны акций протеста
грузия, новости, полиция, европейский суд по правам человека, разгоны акций протеста
Власти Грузии проиграли дело о разгоне акции в июне 2019 года в ЕСПЧ
Суд воздержался от вынесения решения по статьям о нарушении права на собрания, принимая во внимание объем проводимого расследования
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека счел, что во время разгона акции в ночь на 20 июня 2019 года в Тбилиси была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая бесчеловечное обращение.
В июне 2019 года антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо.
ЕСПЧ постановил, что в отношении части заявителей был нарушен сам запрет на бесчеловечное отношении, а в отношении остальных - эффективность расследования этих фактов.
"Расследование в течение четырех с половиной лет по факту применения резиновых пуль полицией во время июньских протестов 2019 года и телесных повреждений, полученных демонстрантами и журналистами во время разгона митинга возле парламента Грузии, неэффективно", - говорится в решении суда.
По решению суда, четырем из 26 обратившихся в ЕСПЧ гражданам Грузии государство должно выплатить по 15 тысяч евро четырем гражданам, еще 18 человек должны получить по 5 тысяч евро, а два истца – 1,8 тысяч евро.
При этом суд воздержался от вынесения решения по статьям о нарушении права на собрания, принимая во внимание объем проводимого расследования и необходимость дальнейшего выяснения фактических обстоятельств на внутригосударственном уровне.
ЕСПЧ отклонил и ту часть иска в которой истцы утверждали, что государство также нарушило статью Европейской конвенции, регулирующую рассмотрение дела.
Также суд определил, что нет необходимости расследовать нарушение статьи, гарантирующей право на эффективную правовую защиту.