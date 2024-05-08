https://sputnik-georgia.ru/20240508/bazu-dannykh-prichastnykh-k-nasiliyu-na-aktsiyakh-protesta-sozdadut-v-gruzii-287798153.html

База данных причастных к насилию и угрозам будет создана в Грузии

База данных причастных к насилию и угрозам будет создана в Грузии

Sputnik Грузия

Общедоступная база данных будет размещена на специальном сайте 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T11:35+0400

2024-05-08T11:35+0400

2024-05-08T12:36+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" принял решение создать базу данных, в которую войдут лица, отличающиеся агрессией, и те, кто поощряет шантаж и насилие, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Государство несет ответственность в соответствии с правовыми принципами противостоять любому насилию и беззаконию, не имеющему ничего общего с мирными протестами, собраниями и выражениями мнений, подчеркнул Папуашвили. По его словам, эта база данных будет размещена на специальном сайте и будет общедоступной и прозрачной для граждан Грузии. Кроме того, по его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния" внесет значительный вклад в обеспечение долгосрочного мира и спокойствия в Грузии и, соответственно, в преодоление деполяризации, что является одним из главных требований Евросоюза к Грузии.Скандальный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах