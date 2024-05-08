https://sputnik-georgia.ru/20240508/glava-mid-rf-sergey-lavrov-vozlozhil-venki-k-memorialu-geroev-vov---video-287798458.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венки к мемориалу героев ВОВ - видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венки к мемориалу героев ВОВ - видео

Sputnik Грузия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалам в память героев Второй мировой войны. 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T11:38+0400

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Смотрите в видео, как глава МИД РФ почтил память павших в годы Второй мировой войны. Сергей Лавров выступил перед собравшимися на церемонии.

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видео, мультимедиа, вов, лавров, сергей лавров, россия, видео