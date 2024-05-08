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Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венки к мемориалу героев ВОВ - видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венки к мемориалу героев ВОВ - видео
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалам в память героев Второй мировой войны. 08.05.2024, Sputnik Грузия
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Смотрите в видео, как глава МИД РФ почтил память павших в годы Второй мировой войны. Сергей Лавров выступил перед собравшимися на церемонии.
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видео, мультимедиа, вов, лавров, сергей лавров, россия, видео
видео, мультимедиа, вов, лавров, сергей лавров, россия, видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венки к мемориалу героев ВОВ - видео

11:38 08.05.2024
© video: Sputnik
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалам в память героев Второй мировой войны.
Смотрите в видео, как глава МИД РФ почтил память павших в годы Второй мировой войны. Сергей Лавров выступил перед собравшимися на церемонии.
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