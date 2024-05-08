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Какой объем у международных резервов Нацбанка Грузии – новая статистика

Какой объем у международных резервов Нацбанка Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T09:01+0400

2024-05-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. За январь-апрель 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 195,3 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.Международные резервы на 30 апреля 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4 814,3 миллиона долларов.За апрель резервы выросли на 34,7 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с покупкой валюты Нацбанком Грузии.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,1 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,7 тысячи долларов. Средства в золоте составили 529,4 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов отрицательная и составляет -4,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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