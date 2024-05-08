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Папуашвили оценил заключение ЕСПЧ о событиях "ночи Гаврилова"

Папуашвили оценил заключение ЕСПЧ о событиях "ночи Гаврилова"

Sputnik Грузия

По словам политика, западные акторы повторяют ошибки, сделанные в 2019 году 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T13:33+0400

2024-05-08T13:33+0400

2024-05-08T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека подтвердил, что в 2019 году на акциях в Тбилиси произошел насильственный штурм здания парламента и полиция применила силу правомерно, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский суд по правам человека в заключении от 7 мая счел, что во время разгона акции в ночь на 20 июня 2019 года в Тбилиси была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая бесчеловечное обращение. По решению суда, государство должно выплатить пострадавшим в общей сложности более 150 тысяч евро. При этом ЕСПЧ отклонил и ту часть иска, в которой истцы утверждали, что государство также нарушило статью Европейской конвенции, регулирующую рассмотрение дела. В июне 2019 года антироссийский митинг перед парламентом перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо. Спикер привел выдержки из решения Страсбургского суда: По его словам, западные акторы повторяют ошибки, сделанные в 2019 году, когда жестокие демонстрации окрестили мирными, а законные действия полиции с минимальным применением силы осудили. На акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 1 мая силовики начали поливать водой демонстрантов, которые пытались расшатать ворота во двор парламента Грузии на улице 9 Апреля. Применение силы со стороны правоохранителей осудили некоторые европарламенатрии и димпломаты. Среди осудивших насилие в отношении участников акции верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам спикера, такое поверхностное и предвзятое отношение к политическим событиям только усиливает политическое насилие и наносит ущерб демократическому процессу в Грузии. "Несмотря на то, что каждый раз они делают неверные выводы, эти акторы даже не думают брать на себя ответственность",- подчеркнул спикер. Как отметил Папушвили, один из пунктов соглашения 19 апреля, созданного при посредничестве Евросоюза и США, помог освободить двух преступников и предоставил амнистию нарушителям закона. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Представители оппозиционных партий и "Грузинской мечты" 19 апреля 2021 года подписали соглашение, предложенное президентом Евросовета, для урегулирования политического кризиса в Грузии. После подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна была инициировать закон об амнистии, который касался всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года, когда митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Как считает Папуашвили, амнистия еще больше усилила политическое насилие, поскольку дала преступникам надежду на то, что они смогут избежать наказания за свои преступления, если иностранцы вмешаются на их стороне. По его словам, непосредственно этот фонд отказывается полностью раскрывать свои финансы, а финансируемые им НПО и партии являются наиболее радикальными. Из заключения был также освобожден совладелец телекомпанияии "Мтавари архи", брат экс-министра культуры Грузии Георгий Руруа. В оппозиции называли Руруа политичсекким заключенным. Он был приговорен к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Власти Грузии не раз заявляли, что в стране необходимо принять закон "О прозрачности иностранного влияния", который сделает прозрачным финансирование НПО из-за рубежа. По мнению властей, часть выделяемых средств идет на финансирование "радикальной оппозиции". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты с 15 апреля проводят в Тбилиси масштабные акции протеста против принятия закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, страсбург, сша, жозеп боррель, шалва папуашвили, еспч, европейский суд по правам человека, ника мелия