https://sputnik-georgia.ru/20240508/provokatsii-i-zhertva---sgb-gruzii-raskryla-destruktivnyy-stsenariy-razvitiya-aktsiy-protesta-287799219.html

Провокации и жертва - СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста

Провокации и жертва - СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во... 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T12:35+0400

2024-05-08T12:35+0400

2024-05-08T12:39+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.В указанных преступных планах активно участвуют граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности, определенная часть воюющих на Украине грузин, которые, по данным СГБ, заявляют о своей готовности приехать в Грузию и принять активное участие в планируемом насилии против полиции,Конкретные лица, по данным СГБ, активно обсуждают планы нападения на подразделение специального назначения в случае необходимости, за которым последует полное обострение ситуации. По информации Службы госбезопасности, с целью нейтрализовать спецподразделение и полицию, организаторы преступных действий, во многих случаях, не раскрывая истинных причин, поручают молодежи, проводящей акции протеста, принести к парламенту легковоспламеняющиеся вещества, которые будут использованы позже с целью изготовления "коктейлей Молотова", а также для противостояния с сотрудниками правоохранительных органов им был отдан приказ тайно приносить на акции камни и железные дубинки. По данным СГБ, для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки, хаос и правоохранительные органы, организаторы в ходе акций протеста действуют по поручениям иностранных инструкторов и активно используют методы насильственных учений, проводимых сербским Центром прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) и американским коучем Питером Аккерманом, целью которых является т.н. "майданизация" текущих процессов и провоцирование событий, аналогичных гражданской войне 1990-х годов в Грузии. В рамках этого деструктивного плана, как отмечено в заявлении, отдельные политики и радикально настроенные организаторы акции считают необходимым парализовать транспортные узлы в Тбилиси, блокировать и забаррикадировать перекрыть дороги к правительственным учреждениям и стратегическим объектам, блокировать железную дорогу, устроить т.н. палаточные городки на центральных проспектах, блокировать базы дислокации правоохранительных органов. ЖертваКак отметили в Службы госбезопасности, для организаторов митинга желательно, чтобы за акциями протеста последовала человеческая жертва. По их мнению, вышеуказанные плачевные результаты приведут к росту протестных настроений и радикализма, отмечено в заявлении. Сотрудники правоохранительных органов являются особой мишенью агрессии организаторов акций протеста, отметили в Службе госбезопасности.Служба госбезопасности Грузии призвала молодежь, участвующую в акциях протеста, не поддаваться на провокации, а также обратилась к организаторам, заявив, что в случае реализации их деструктивных планов, правоохранительные органы незамедлительно примут законные меры для предотвращения эскалации событий, исключения беспорядков, гражданского противостояния и поддержания мира в стране. ФинансированиеДля реализации этих преступных планов, по данным СГБ, используются средства из-за рубежа, а для заметания следов, по их мнению, часто используется криптовалюта. Как отмечено в заявлении, в конце апреля этого года иностранные инструкторы провели в Грузии тренинги по транзакциям, связанным с криптовалютой, где организаторы акции получили инструкции по тайному получению финансирования для радикальных действий. "Они считают, что для содействия этому преступному деянию и для достижения успеха необходимо спровоцировать сотрудников правоохранительных органов. Более того, даже один выстрел со стороны заинтересованной стороны вызовет панику, давку, а следовательно, тяжелые повреждения и жертвы среди демонстрантов", - говорится в заявлении СГБ.Скандальный законопроектЗаконопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.В ходе беспорядков пострадали десятки человек, большинству из которых на месте была оказана скорая медицинская помощь. По данным МВД, пострадали шестеро правоохранителей, 63 человека задержаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сгб, тбилиси, украина, происшествия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах