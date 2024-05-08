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Сколько времени тратят жители Грузии на разговоры по мобильному телефону?
Сколько времени тратят жители Грузии на разговоры по мобильному телефону?
Sputnik Грузия
Абоненты все чаще пользуются мобильным Интернетом 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T19:09+0400
2024-05-08T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Абоненты грузинских мобильных операторов в среднем тратят четыре минуты в день на разговоры по мобильному телефону, осуществляя в день два-три звонка, и отправляют одно-два текстовых сообщения, говорится в материалах Национальной комиссии по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным комиссии, из 4,1 миллиона абонентов пяти мобильных операторов Интернет подключен у 2,7 миллиона абонентов. При этом в среднем жители Грузии тратят около 7 гигабайт в месяц. По данным комиссии, трафик мобильного Интернета в Грузии вырос двое за последние два года. Тогда как за тот же период число минут на разговоры сократилось на одну треть. Самым крупным оператором мобильной связи является Magticom, у которого 1,6 миллиона абонентов, на втором месте – Silknet с 1,4 миллиона абонентов, а на третьем – Cellfie.Mobile с 1 миллионом абонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии
Сколько времени тратят жители Грузии на разговоры по мобильному телефону?
Абоненты все чаще пользуются мобильным Интернетом
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Абоненты грузинских мобильных операторов в среднем тратят четыре минуты в день на разговоры по мобильному телефону, осуществляя в день два-три звонка, и отправляют одно-два текстовых сообщения, говорится в материалах Национальной комиссии по коммуникациям.
По данным комиссии, из 4,1 миллиона абонентов пяти мобильных операторов Интернет подключен у 2,7 миллиона абонентов. При этом в среднем жители Грузии тратят около 7 гигабайт в месяц.
По данным комиссии, трафик мобильного Интернета в Грузии вырос двое за последние два года. Тогда как за тот же период число минут на разговоры сократилось на одну треть.
Самым крупным оператором мобильной связи является Magticom, у которого 1,6 миллиона абонентов, на втором месте – Silknet с 1,4 миллиона абонентов, а на третьем – Cellfie.Mobile с 1 миллионом абонентов.