https://sputnik-georgia.ru/20240508/skolko-vremeni-tratyat-zhiteli-gruzii-na-razgovory-po-mobilnomu-telefonu-287789689.html

Сколько времени тратят жители Грузии на разговоры по мобильному телефону?

Сколько времени тратят жители Грузии на разговоры по мобильному телефону?

Sputnik Грузия

Абоненты все чаще пользуются мобильным Интернетом 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T19:09+0400

2024-05-08T19:09+0400

2024-05-08T19:09+0400

грузия

новости

общество

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Абоненты грузинских мобильных операторов в среднем тратят четыре минуты в день на разговоры по мобильному телефону, осуществляя в день два-три звонка, и отправляют одно-два текстовых сообщения, говорится в материалах Национальной комиссии по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным комиссии, из 4,1 миллиона абонентов пяти мобильных операторов Интернет подключен у 2,7 миллиона абонентов. При этом в среднем жители Грузии тратят около 7 гигабайт в месяц. По данным комиссии, трафик мобильного Интернета в Грузии вырос двое за последние два года. Тогда как за тот же период число минут на разговоры сократилось на одну треть. Самым крупным оператором мобильной связи является Magticom, у которого 1,6 миллиона абонентов, на втором месте – Silknet с 1,4 миллиона абонентов, а на третьем – Cellfie.Mobile с 1 миллионом абонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2024

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грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии