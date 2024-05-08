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Турнир по стрельбе как путь к историческому просвещению – видео

Турнир по стрельбе как путь к историческому просвещению – видео

Sputnik Грузия

Открытый турнир для молодежи по стрельбе из пневматического оружия прошел в Тбилиси и был посвящен Дню Победы над фашизмом – 9 Мая. Турнир носит имена героев... 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T18:05+0400

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гулбаат рцхиладзе

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Гулбаат Рцхиладзе, основатель Института Евразии, отмечает, что молодежь часто забывает и не знает о войне из-за недостаточного преподавания истории ВОВ в школах. Для заполнения этого пробела на практике был проведен такой турнир, чтобы молодежь узнала о выдающихся бойцах Великой Отечественной войны.Перед началом турнира организаторы рассказали участникам о значимости Дня Победы для Грузии, сколько грузинских солдат погибло на войне, а также о героях, в честь которых названо мероприятие.Участники турнира были награждены грамотами, книгами о войне и денежными призами. Призовой фонд составил 1,5 тысячи лари, и каждый участник получил приз, даже если не вошел в первую тройку. Это была хорошая мотивация для молодежи, чтобы заинтересоваться историей и военным подвигом своих предков, сказал Рцхиладзе.Три призовых места заняли девушки, получившие по 600, 300 и 200 лари. Победительницей турнира стала Нини Арганашвили.

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