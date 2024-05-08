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В Грузии борются с последствиями непогоды – есть жертва

В Грузии борются с последствиями непогоды – есть жертва

Sputnik Грузия

К ликвидации последствий непогоды подключены городские службы 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T13:09+0400

2024-05-08T13:09+0400

2024-05-08T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Проливные дожди создали проблемы в нескольких районах Грузии, в том числе в столице, – повалены деревья, затоплены первые этажи домов и земельные участки, повреждены линии электропередач, в Каспском районе последствия стихии привели к трагедии. В селе Кавтисхеви Каспского района река Кавтура унесла автомобиль, в котором сидели трое мужчин. Одного из них спасатели нашли мертвым, второму удалось выбраться из реки, а поиски третьего пассажира продолжаются.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации мэрии Горийского района, в результате обильных дождей в последние несколько дней реки Меджуда и Тортла вышли из берегов и затопили села Рекха, Меджврисхеви, Зерти, Свенети и поселок вынужденных переселенцев Каралети. На данный момент, по имеющейся информации, затоплены первые этажи и дворы около 70 жилых домов, а также земельные участки и грядки. Спасательные работы в этих селах проводились в течение всего дня. В работы по ликвидации последствий стихии подключены все соответствующие службы мэрии Гори, а также компании-контракторы мэрии. Кроме того, на месте работали представители Службы по чрезвычайным ситуациям и мелиорации Грузии. В мэрии отметили, что с увеличением количества осадков ситуация может осложниться, поэтому мобилизованы все соответствующие ведомства. Кроме того, непогода создала проблемы и в муниципалитете Тианети. В результате проливных дождей, несколько сел оторваны от внешнего мира, в 10 селах вода повредила внутренние дороги, мосты, затопила сельскохозяйственные участки и дворы. Также повреждены линии электропередачи, из-за чего несколько сел остались без подачи электроэнергии. На месте интенсивно проводятся очистительные и восстановительные работы. Обильные осадки повредили дом и в Старом Тбилиси. На первом этаже здания, расположенного на улице Дмитрия Кипиани, земляной массив обрушил стену. В результате инцидента никто не пострадал, были повреждены лишь предметы быта. Повреждения уже осмотрели сотрудники мэрии, которые приступят к восстановительным и очистительным работам в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, горийский район, каспский район, гори, непогода в грузии