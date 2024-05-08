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Вице-президент ТПП Петербурга о том, как меняется внешняя торговля России
Вице-президент ТПП Петербурга о том, как меняется внешняя торговля России
Sputnik Грузия
В новой концепции внешней политики России страны ЕАЭС - приоритетное направление экономического сотрудничества, и с каждым годом связи только нарастают 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T09:58+0400
2024-05-08T09:58+0400
2024-05-08T09:58+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала вице-президент СПб ТПП Екатерина Лебедева. Чем экономические отношения с Беларусью отличаются от связей с другими странами? Как изменилась торговля России и ЕС после введения антироссийских санкций? Как российский бизнес выходит на новые рынки? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, экономика, беларусь, еаэс, видео
мультимедиа, видео, россия, экономика, беларусь, еаэс, видео
Вице-президент ТПП Петербурга о том, как меняется внешняя торговля России
В новой концепции внешней политики России страны ЕАЭС - приоритетное направление экономического сотрудничества, и с каждым годом связи только нарастают
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала вице-президент СПб ТПП Екатерина Лебедева.
Чем экономические отношения с Беларусью отличаются от связей с другими странами? Как изменилась торговля России и ЕС после введения антироссийских санкций? Как российский бизнес выходит на новые рынки?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.