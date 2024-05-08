https://sputnik-georgia.ru/20240508/vitse-prezident-tpp-peterburga-o-tom-kak-menyaetsya-vneshnyaya-torgovlya-rossii-287797219.html

Вице-президент ТПП Петербурга о том, как меняется внешняя торговля России

Вице-президент ТПП Петербурга о том, как меняется внешняя торговля России

Sputnik Грузия

В новой концепции внешней политики России страны ЕАЭС - приоритетное направление экономического сотрудничества, и с каждым годом связи только нарастают 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T09:58+0400

2024-05-08T09:58+0400

2024-05-08T09:58+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала вице-президент СПб ТПП Екатерина Лебедева. Чем экономические отношения с Беларусью отличаются от связей с другими странами? Как изменилась торговля России и ЕС после введения антироссийских санкций? Как российский бизнес выходит на новые рынки? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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