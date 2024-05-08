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Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог
Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог
Sputnik Грузия
Как отметил Мамрадзе, людям навязывают информацию, что якобы власти мешают европейскому пути Грузии 08.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-08T17:24+0400
2024-05-08T17:24+0400
2024-05-08T17:24+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Заявление Службы госбезопасности Грузии о планах оппозиции развить насильственный сценарий на акциях протеста в Тбилиси отображает реальность, рассказал политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. По словам политолога, в Грузии не терпят, когда бьют женщин детей и на это делался расчет на акциях 30 апреля и 1 мая. Должны были пострадать женщины и молодежь, чтобы протест стал массовым. "Более 300 хорошо подготовленных людей были готовы к развитию насильственного сценария. Ждали, чтобы полиция начала стрелять резиновыми пулями и тогда вышли бы тысячи людей. Чего и добивались организаторы", - подчеркнул эксперт. Как отметил Мамрадзе, людям навязывают информацию, что якобы власти мешают европейскому пути Грузии, что является абсолютной ложью. "В этом нет и элемента правды. Но пропаганда не прекращается", - подчеркнул эксперт. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, петр мамрадзе, сгб
грузия, политика, новости, тбилиси, петр мамрадзе, сгб
Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог
Как отметил Мамрадзе, людям навязывают информацию, что якобы власти мешают европейскому пути Грузии
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik.
Заявление Службы госбезопасности Грузии о планах оппозиции развить насильственный сценарий на акциях протеста в Тбилиси отображает реальность, рассказал политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями.
"Я согласен с заявлением СГБ, это было и так понятно. Я хорошо узнаю почерк Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.) и его людей, его указания, которые даются по телефону. Они должны показать на телеэкранах картинку, которая их устраивает, чтобы манипулировать людьми",- сказал Мамрадзе.
По словам политолога, в Грузии не терпят, когда бьют женщин детей и на это делался расчет на акциях 30 апреля и 1 мая. Должны были пострадать женщины и молодежь, чтобы протест стал массовым.
"Более 300 хорошо подготовленных людей были готовы к развитию насильственного сценария. Ждали, чтобы полиция начала стрелять резиновыми пулями и тогда вышли бы тысячи людей. Чего и добивались организаторы", - подчеркнул эксперт.
Как отметил Мамрадзе, людям навязывают информацию, что якобы власти мешают европейскому пути Грузии, что является абсолютной ложью.
"В этом нет и элемента правды. Но пропаганда не прекращается", - подчеркнул эксперт.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.