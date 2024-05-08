https://sputnik-georgia.ru/20240508/zayavlenie-sgb-gruzii-otobrazhaet-realnost---politolog-287804355.html

Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог

Заявление СГБ Грузии отображает реальность - политолог

Sputnik Грузия

Как отметил Мамрадзе, людям навязывают информацию, что якобы власти мешают европейскому пути Грузии 08.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-08T17:24+0400

2024-05-08T17:24+0400

2024-05-08T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Заявление Службы госбезопасности Грузии о планах оппозиции развить насильственный сценарий на акциях протеста в Тбилиси отображает реальность, рассказал политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Служба государственной безопасности Грузии сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями. По словам политолога, в Грузии не терпят, когда бьют женщин детей и на это делался расчет на акциях 30 апреля и 1 мая. Должны были пострадать женщины и молодежь, чтобы протест стал массовым. "Более 300 хорошо подготовленных людей были готовы к развитию насильственного сценария. Ждали, чтобы полиция начала стрелять резиновыми пулями и тогда вышли бы тысячи людей. Чего и добивались организаторы", - подчеркнул эксперт. Как отметил Мамрадзе, людям навязывают информацию, что якобы власти мешают европейскому пути Грузии, что является абсолютной ложью. "В этом нет и элемента правды. Но пропаганда не прекращается", - подчеркнул эксперт. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, петр мамрадзе, сгб