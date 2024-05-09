https://sputnik-georgia.ru/20240509/den-pobedy-otmetili-na-rodine-stalina---v-gori-287829594.html

День Победы отметили на родине Сталина – в Гори

День Победы отметили на родине Сталина – в Гори

Sputnik Грузия

Лидеры партии "Солидарность во имя мира" приехали к Дому-музею Сталина в Гори, чтобы почтить память героев, погибших в ВОВ 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T16:49+0400

2024-05-09T16:49+0400

2024-05-09T16:54+0400

праздник 9 мая 2024

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9 мая

день победы

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Они вручили подарки ветеранам войны и возложили венок к памятнику Иосифа Сталину. Подробности – в видео Sputnik Грузия.

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