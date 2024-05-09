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День Победы отметили на родине Сталина – в Гори
День Победы отметили на родине Сталина – в Гори
Sputnik Грузия
Лидеры партии "Солидарность во имя мира" приехали к Дому-музею Сталина в Гори, чтобы почтить память героев, погибших в ВОВ 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T16:49+0400
2024-05-09T16:49+0400
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Они вручили подарки ветеранам войны и возложили венок к памятнику Иосифа Сталину. Подробности – в видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, гори, иосиф сталин, 9 мая, день победы, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, гори, иосиф сталин, 9 мая, день победы, видео
День Победы отметили на родине Сталина – в Гори
16:49 09.05.2024 (обновлено: 16:54 09.05.2024)
Лидеры партии "Солидарность во имя мира" приехали к Дому-музею Сталина в Гори, чтобы почтить память героев, погибших в ВОВ
Они вручили подарки ветеранам войны и возложили венок к памятнику Иосифа Сталину. Подробности – в видео Sputnik Грузия.