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Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?
Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?
Sputnik Грузия
09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T14:19+0400
2024-05-09T14:19+0400
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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?

14:19 09.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
 Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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