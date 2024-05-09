https://sputnik-georgia.ru/20240509/kak-v-gruzii-budut-razvivatsya-sobytiya-vokrug-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287825074.html
Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?
Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?
Sputnik Грузия
09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T14:19+0400
2024-05-09T14:19+0400
2024-05-09T14:19+0400
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2024
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Sputnik Грузия
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Как в Грузии будут развиваться события вокруг законопроекта об "иноагентах"?
© photo: Sputnik / Stringer Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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