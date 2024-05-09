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Мемориальный комплекс ВОВ в парке Ваке в упадке – видео
Мемориальный комплекс ВОВ в парке Ваке в упадке – видео
Sputnik Грузия
Вот уже четвертый год подряд День Победы в Тбилиси будет отмечаться не в Ваке парке, у Могилы Неизвестного Солдата, а в парке Киквидзе 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T08:56+0400
2024-05-09T08:56+0400
2024-05-09T09:41+0400
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Как выглядит сейчас место, где многие десятилетия было принято возлагать цветы в честь победы в Великой Отечественной войне – смотрите в видео Sputnik Грузия.Ремонтные работы в парке Ваке начались в феврале 2021 года, а уже к осени 2022-го горожане получили в распоряжение обновленную рекреационную зону в центре Тбилиси, только вот мемориал Неизвестному Солдату был по-прежнему огорожен. И так четыре года подряд.Недавно ограждение между обновленной зоной парка Ваке и мемориальным комплексом было снято. Территория пребывает в плачевном состоянии – она заброшена и замусорена…
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, праздник 9 мая 2024, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, праздник 9 мая 2024, видео
Мемориальный комплекс ВОВ в парке Ваке в упадке – видео
08:56 09.05.2024 (обновлено: 09:41 09.05.2024)
Вот уже четвертый год подряд День Победы в Тбилиси будет отмечаться не в Ваке парке, у Могилы Неизвестного Солдата, а в парке Киквидзе
Как выглядит сейчас место, где многие десятилетия было принято возлагать цветы в честь победы в Великой Отечественной войне – смотрите в видео Sputnik Грузия.
Ремонтные работы в парке Ваке начались в феврале 2021 года, а уже к осени 2022-го горожане получили в распоряжение обновленную рекреационную зону в центре Тбилиси, только вот мемориал Неизвестному Солдату был по-прежнему огорожен. И так четыре года подряд.
Недавно ограждение между обновленной зоной парка Ваке и мемориальным комплексом было снято. Территория пребывает в плачевном состоянии – она заброшена и замусорена…