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Мемориальный комплекс ВОВ в парке Ваке в упадке – видео

Мемориальный комплекс ВОВ в парке Ваке в упадке – видео

Sputnik Грузия

Вот уже четвертый год подряд День Победы в Тбилиси будет отмечаться не в Ваке парке, у Могилы Неизвестного Солдата, а в парке Киквидзе 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T08:56+0400

2024-05-09T08:56+0400

2024-05-09T09:41+0400

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Как выглядит сейчас место, где многие десятилетия было принято возлагать цветы в честь победы в Великой Отечественной войне – смотрите в видео Sputnik Грузия.Ремонтные работы в парке Ваке начались в феврале 2021 года, а уже к осени 2022-го горожане получили в распоряжение обновленную рекреационную зону в центре Тбилиси, только вот мемориал Неизвестному Солдату был по-прежнему огорожен. И так четыре года подряд.Недавно ограждение между обновленной зоной парка Ваке и мемориальным комплексом было снято. Территория пребывает в плачевном состоянии – она заброшена и замусорена…

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, праздник 9 мая 2024, видео