https://sputnik-georgia.ru/20240509/mesto-vstrechi-izmenit-nelzya--tbilistsy-po-traditsii-nesut-tsvety-k-memorialu-v-parke-vake-287824925.html
Место встречи изменить нельзя – тбилисцы по традиции несут цветы к мемориалу в парке Ваке
Место встречи изменить нельзя – тбилисцы по традиции несут цветы к мемориалу в парке Ваке
Sputnik Грузия
Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и... 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T14:09+0400
2024-05-09T14:09+0400
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В начале 2021 года парк Ваке закрыли на ремонт, но осенью 2022 года это место вновь открылось для горожан. Рекреационная зона была обновлена и облагорожена, но часть парка с мемориальным комплексом осталась нетронута.Тбилисцы все равно приходят к мемориалу и покрывают цветами Вечный огонь, который в данный момент не горит…
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, 9 мая, день победы, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, 9 мая, день победы, видео
Место встречи изменить нельзя – тбилисцы по традиции несут цветы к мемориалу в парке Ваке
14:09 09.05.2024 (обновлено: 14:19 09.05.2024)
Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
В начале 2021 года парк Ваке закрыли на ремонт, но осенью 2022 года это место вновь открылось для горожан. Рекреационная зона была обновлена и облагорожена, но часть парка с мемориальным комплексом осталась нетронута.
Тбилисцы все равно приходят к мемориалу и покрывают цветами Вечный огонь, который в данный момент не горит…