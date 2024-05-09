https://sputnik-georgia.ru/20240509/mesto-vstrechi-izmenit-nelzya--tbilistsy-po-traditsii-nesut-tsvety-k-memorialu-v-parke-vake-287824925.html

Место встречи изменить нельзя – тбилисцы по традиции несут цветы к мемориалу в парке Ваке

Место встречи изменить нельзя – тбилисцы по традиции несут цветы к мемориалу в парке Ваке

Sputnik Грузия

Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и... 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T14:09+0400

2024-05-09T14:09+0400

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В начале 2021 года парк Ваке закрыли на ремонт, но осенью 2022 года это место вновь открылось для горожан. Рекреационная зона была обновлена и облагорожена, но часть парка с мемориальным комплексом осталась нетронута.Тбилисцы все равно приходят к мемориалу и покрывают цветами Вечный огонь, который в данный момент не горит…

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, 9 мая, день победы, видео