https://sputnik-georgia.ru/20240509/nutsa-buzaladze-vystupit-na-evrovidenii-9-maya-kak-golosovat-287824531.html

Нуца Бузаладзе выступит на "Евровидении" 9 мая: как голосовать?

Нуца Бузаладзе выступит на "Евровидении" 9 мая: как голосовать?

Sputnik Грузия

Грузинка исполнит конкурсную песню Firefighter 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T16:06+0400

2024-05-09T16:06+0400

2024-05-09T16:06+0400

евровидение

новости

грузия

нуца бузаладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287306987_0:224:1536:1088_1920x0_80_0_0_9575fbe966c393e9746fbbc9385ede4d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Нуца Бузаладзе, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2024" во втором полуфинале 9 мая под номером 11.Второй полуфинал начнется в 23:00 в шведском Мальмё. Нуца исполнит конкурсную песню Firefighter.Перед началом конкурса за Грузию можно проголосовать на сайте www.esc.vote из всех стран мира, кроме стран, участвующих во втором полуфинале. Страны, участвующие во втором полуфинале, смогут проголосовать 9 мая во время конкурса. Напоминаем, что по правилам конкурса вы не можете голосовать за свою страну.Международный песенный конкурс "Евровидение - 2024" проходит в Мальмё (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Финал конкурса состоится в субботу, 11 мая. Авторы песни Нуцы Бузаладзе FireFighter – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе".Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol.Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других.В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евровидение, новости, грузия, нуца бузаладзе