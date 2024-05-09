Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240509/nutsa-buzaladze-vystupit-na-evrovidenii-9-maya-kak-golosovat-287824531.html
Нуца Бузаладзе выступит на "Евровидении" 9 мая: как голосовать?
Нуца Бузаладзе выступит на "Евровидении" 9 мая: как голосовать?
Sputnik Грузия
Грузинка исполнит конкурсную песню Firefighter 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T16:06+0400
2024-05-09T16:06+0400
евровидение
новости
грузия
нуца бузаладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287306987_0:224:1536:1088_1920x0_80_0_0_9575fbe966c393e9746fbbc9385ede4d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Нуца Бузаладзе, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2024" во втором полуфинале 9 мая под номером 11.Второй полуфинал начнется в 23:00 в шведском Мальмё. Нуца исполнит конкурсную песню Firefighter.Перед началом конкурса за Грузию можно проголосовать на сайте www.esc.vote из всех стран мира, кроме стран, участвующих во втором полуфинале. Страны, участвующие во втором полуфинале, смогут проголосовать 9 мая во время конкурса. Напоминаем, что по правилам конкурса вы не можете голосовать за свою страну.Международный песенный конкурс "Евровидение - 2024" проходит в Мальмё (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Финал конкурса состоится в субботу, 11 мая. Авторы песни Нуцы Бузаладзе FireFighter – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе".Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol.Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других.В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287306987_0:80:1536:1232_1920x0_80_0_0_7c04353c8f12a086c82270c63173677c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
евровидение, новости, грузия, нуца бузаладзе
евровидение, новости, грузия, нуца бузаладзе

Нуца Бузаладзе выступит на "Евровидении" 9 мая: как голосовать?

16:06 09.05.2024
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2024
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Подписаться
Грузинка исполнит конкурсную песню Firefighter
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Нуца Бузаладзе, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2024" во втором полуфинале 9 мая под номером 11.
Второй полуфинал начнется в 23:00 в шведском Мальмё. Нуца исполнит конкурсную песню Firefighter.
Вместе с Грузией сегодня также выступят представители Греции, Мальты, Нидерландов, Швейцарии, Израиля, Армении, Норвегии, Бельгии, Австрии, Эстонии, Дании, Сан-Марино, Албании, Чехии и Латвии. На сцене также споют представители Франции, Италии и Испании.
Перед началом конкурса за Грузию можно проголосовать на сайте www.esc.vote из всех стран мира, кроме стран, участвующих во втором полуфинале.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2024
Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Страны, участвующие во втором полуфинале, смогут проголосовать 9 мая во время конкурса. Напоминаем, что по правилам конкурса вы не можете голосовать за свою страну.
Международный песенный конкурс "Евровидение - 2024" проходит в Мальмё (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.
Авторы песни Нуцы Бузаладзе FireFighter – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.
Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе".
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2024
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol.
Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других.
В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0