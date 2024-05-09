Нуца Бузаладзе выступит на "Евровидении" 9 мая: как голосовать?
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
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Грузинка исполнит конкурсную песню Firefighter
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Нуца Бузаладзе, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2024" во втором полуфинале 9 мая под номером 11.
Второй полуфинал начнется в 23:00 в шведском Мальмё. Нуца исполнит конкурсную песню Firefighter.
Вместе с Грузией сегодня также выступят представители Греции, Мальты, Нидерландов, Швейцарии, Израиля, Армении, Норвегии, Бельгии, Австрии, Эстонии, Дании, Сан-Марино, Албании, Чехии и Латвии. На сцене также споют представители Франции, Италии и Испании.
Перед началом конкурса за Грузию можно проголосовать на сайте www.esc.vote из всех стран мира, кроме стран, участвующих во втором полуфинале.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Страны, участвующие во втором полуфинале, смогут проголосовать 9 мая во время конкурса. Напоминаем, что по правилам конкурса вы не можете голосовать за свою страну.
Международный песенный конкурс "Евровидение - 2024" проходит в Мальмё (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.
Авторы песни Нуцы Бузаладзе FireFighter – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.
Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе".
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol.
Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других.
В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.