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Память о войне: Грузия отметила День Победы в Парке Киквидзе

Память о войне: Грузия отметила День Победы в Парке Киквидзе

Sputnik Грузия

День Победы в Грузии отметили в Парке культуры и отдыха ветеранов у памятника Мелитона Кантария, грузина, который поднял Знамя Победы над Рейхстагом в 1945... 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T17:17+0400

2024-05-09T17:17+0400

2024-05-09T17:17+0400

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Почтить память пришли первые лица Грузии, дипломаты и простые граждане. Все они лично поздравили пришедших ветеранов и вручили им подарки. Ветеран ВОВ Шмуняк Луиза Константиновна порадовалась, что люди помнят этот важный день и приходят каждый год на 9 мая."Мне пришлось принять участие совсем в подростковом возрасте. Я прошла во фронтовом госпитале от Сталинграда до Польши, всю войну прошла, я знаю, что такое раненый, что такое мучения людские, как бомбы рвутся", - вспоминала ветеран.О важности празднования 9 Мая сказал и председатель партии "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили."Память – самое главное, мы должны помнить героев, тех, кто заплатил самую большую цену, пожертвовал своей жизнью, за мир", - подчеркнул политик.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов Великой Отечественной войны.

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