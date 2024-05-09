https://sputnik-georgia.ru/20240509/politsiya-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii---chto-razreshaetsya-delat-287815525.html
Полиция на акциях протеста в Грузии – что разрешается делать?
Полиция на акциях протеста в Грузии – что разрешается делать?
Sputnik Грузия
Полиция в Грузии может принять меры, если участники акции протеста начнут нарушать закон "О собраниях и манифестациях" 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T10:51+0400
2024-05-09T10:51+0400
2024-05-09T11:06+0400
новости
грузия
политика
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/09/287814658_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b0fa041cb8c1e3b73c50e8d6c83039fa.png
Полицейские в Грузии имеют право использовать на акциях протеста, которые вышли за рамки закона, слезоточивый газ, перцовый спрей, акустические средства, нелетальное оружие и водометы. Применение этих спецсредств разрешено в целях отражения нападения на полицию, государственный или общественный объект, а также для пресечения массового злостного неповиновения и принудительного очищения территории.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/09/287814658_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f91ac5c68b8b4b8a3f9154ea02c5d36b.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, инфографика, инфографика
новости, грузия, политика, инфографика, инфографика
Полиция на акциях протеста в Грузии – что разрешается делать?
10:51 09.05.2024 (обновлено: 11:06 09.05.2024)
Полиция в Грузии может принять меры, если участники акции протеста начнут нарушать закон "О собраниях и манифестациях"
Полицейские в Грузии имеют право использовать на акциях протеста, которые вышли за рамки закона, слезоточивый газ, перцовый спрей, акустические средства, нелетальное оружие и водометы.
Применение этих спецсредств разрешено в целях отражения нападения на полицию, государственный или общественный объект, а также для пресечения массового злостного неповиновения и принудительного очищения территории.