https://sputnik-georgia.ru/20240509/politsiya-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii---chto-razreshaetsya-delat-287815525.html

Полиция на акциях протеста в Грузии – что разрешается делать?

Полиция на акциях протеста в Грузии – что разрешается делать?

Sputnik Грузия

Полиция в Грузии может принять меры, если участники акции протеста начнут нарушать закон "О собраниях и манифестациях" 09.05.2024, Sputnik Грузия

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2024-05-09T10:51+0400

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Полицейские в Грузии имеют право использовать на акциях протеста, которые вышли за рамки закона, слезоточивый газ, перцовый спрей, акустические средства, нелетальное оружие и водометы. Применение этих спецсредств разрешено в целях отражения нападения на полицию, государственный или общественный объект, а также для пресечения массового злостного неповиновения и принудительного очищения территории.

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