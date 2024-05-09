https://sputnik-georgia.ru/20240509/pryamaya-translyatsiya-parad-v-chest-dnya-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-v-moskve-287813356.html

Прямая трансляция: парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве

Прямая трансляция: парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве

Sputnik Грузия

Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2024, Sputnik Грузия

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мультимедиа

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Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.В нем принимают участие около 10 тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".

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