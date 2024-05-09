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Прямая трансляция: парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве
Прямая трансляция: парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве
Sputnik Грузия
Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T10:00+0400
2024-05-09T10:00+0400
2024-05-09T10:10+0400
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Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.В нем принимают участие около 10 тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
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мультимедиа, 9 мая, праздник 9 мая 2024, видео, россия, москва, в мире, день победы, видео
мультимедиа, 9 мая, праздник 9 мая 2024, видео, россия, москва, в мире, день победы, видео
Прямая трансляция: парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве
10:00 09.05.2024 (обновлено: 10:10 09.05.2024)
Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне
Парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.
В нем принимают участие около 10 тысяч человек, более 70 единиц техники, пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".