https://sputnik-georgia.ru/20240509/samootverzhennost-gruzinskikh-soldat-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-neizmerima--papuashvili-287817155.html

Самоотверженность грузинских солдат во Второй мировой войне неизмерима – Папуашвили

Самоотверженность грузинских солдат во Второй мировой войне неизмерима – Папуашвили

Sputnik Грузия

Наш долг — никогда больше не допустить торжества зла, победы смерти над жизнью, заявил председатель парламента Грузии 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Грузия принесла огромную жертву для победы над злом, а самоотверженность грузинских солдат во Второй мировой войне неизмерима, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже четвертый год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы. Как отметил глава грузинского законодательного органа, и сегодня мир стоит перед огромными вызовами. Поэтому, по словам Папуашвили, сохранение мира и обеспечение безопасности граждан является главной задачей. "Наш долг - никогда больше не допустить торжества зла, победы смерти над жизнью. В этот день Победы человечества над фашизмом я хочу пожелать нашей стране и всему миру мира и еще раз мира!", - отметил Папуашвили. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Грузия и Великая Отечественная война: Топ-5 великих грузинок на войне>>Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 66 ветеранов Второй мировой войны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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праздник 9 мая 2022, новости, грузия, шалва папуашвили, общество, 9 мая, вов, вторая мировая война