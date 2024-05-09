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Шествие "Бессмертное войско" прошло в столице Грузии – видео

Шествие "Бессмертное войско" прошло в столице Грузии – видео

Sputnik Грузия

В честь Дня Победы в Тбилиси состоялось шествие "Бессмертное войско", которое собрало участников в парке Киквидзе. Они почтили память павших героев Великой... 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T17:51+0400

2024-05-09T17:51+0400

2024-05-09T17:56+0400

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гулбаат рцхиладзе

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Участники шествия возложили цветы к памятнику Мелитона Кантария, который знаменит тем, что вместе с Егоровым поднял Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе выразил благодарность ветеранам, подчеркнув важность памяти об их героическом подвиге."Мы не знаем, что будет в следующем году, политическая ситуация очень сложная в Грузии. Мы не случайно вышли с антифашистскими плакатами, чтобы подчеркнуть, что Грузия не имеет права свернуть с правильного пути, идти по пути фашизма. Против этого боролись наши предки, против этого здравый смысл", – подчеркнул Рцхиладзе.Собравшиеся прошли от памятника Кантария до бюста Героя Советского Союза Порфирия Чанчибадзе.

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