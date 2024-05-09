https://sputnik-georgia.ru/20240509/sudba-vybiraet-geroya-meliton-kantariya--samyy-izvestnyy-gruzin-vov-posle-stalina-277464492.html

Судьба выбирает героя. Мелитон Кантария – самый известный грузин ВОВ после Сталина

Судьба выбирает героя. Мелитон Кантария – самый известный грузин ВОВ после Сталина

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия рассказывает о подвиге грузинского народа в ВОВ и знаменитом Мелитоне Кантария, который стал символом победы над фашизмом 09.05.2024, Sputnik Грузия

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Ценою в 71 миллион жизней обернулась Вторая мировая война человечеству. Роль Грузии во Второй мировой войне незаслуженно принижена. Из 3,5 млн. человек, проживающих в Грузии на начало войны, на фронт ушли более 700 тысяч человек, или 16% всего населения, а погибло за четыре кровавых года около 300 тысяч граждан, из них 120 000 – в боях, остальные же – в тылу. Грузия отдавала более половины продукции от своих производственных предприятий армии и флоту, одевая и обувая действующие войска. Так, только в 1942 году здесь было произведено 418 000 шинелей, 372 000 гимнастерок, 274 000 шаровар, более миллиона пар сапог. Также Грузинская ССР служила тылом для Закавказского фронта и Черноморского флота, которые в конце 1941 года переместились в порты Батуми и Поти. По окончании войны медалями и орденами было награждено 16 000 грузин. Среди них герои, которых помнит не только Грузия, но и весь мир. Одним из них был Мелитон Кантария, человек, водрузивший совместно с Михаилом Егоровым Знамя Победы над Рейхстагом, символизировав конец страшнейшей войны XX века. За это Мелитон Кантария был награжден 8 июня 1945 года званием героя Советского Союза. Помимо этого, за участие во Второй мировой войне он был также награжден орденом Ленина и Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью "За оборону Кавказа" за боевые заслуги и службу во время войны. Казалось бы, Кантрия не был особенным. Он родился 5 января 1920 года в селе Джвари. Про детство известно крайне мало. Рос в семье рабочих, получил четыре класса образования, до призыва в 1940 году работал в колхозе. На момент начала войны Кантария служил в 4-м Грузинском пехотном полку. Принимал участие во многих значимых битвах, включая Сталинградскую. К 1942 году, во Время Сталинградской битвы, он имел звание сержанта и служил в 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Битва при Сталинграде имела роковое значение для противника. Напомню, здесь Германия лишится сотни тысяч опытных солдат и офицеров и будет вынуждена отступить с Северного Кавказа, оставив Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону. Однако и советские войска претерпели колоссальные потери. Общее число погибших Красной Армии составило 1 129 619 человек. Кантария выжил в жесткой схватке со смертью. На его судьбу выпали одни из самых тяжелых боев в Сталинградской битве, однако будь то везение, мастерство или сила духа, он шел дальше, не сломленный пылом сражений. Следующим испытанием для Кантария стала битва под Днепром. С обеих сторон на берегах Днепра стояло до 4 млн человек, а военные действия разворачивались на территории в 750 километров. Под градом пуль и снарядов советские войска без оглядки шли напролом. Через три недели ожесточенных боев стало очевидным, что вермахт не в силах сдерживать наступление Красной Армии. Стратегически значимым результатом битвы на Днепре стало освобождение Киева, что привело к полному освобождению УССР и выходу Красной Армии к границам Румынии, Венгрии, Словакии и Польши. После битвы на Днепре преимущество Советской Армии стало очевидным, однако война все еще продолжалась. И только спустя 486 долгих дней старший сержант Кантария в составе 150-й стрелковой дивизии достиг Берлина. До сих пор существуют разные версии, где и кем было принято решение о направлении двух героев – русского и грузина – водрузить флаг Победы над Рейхстагом. Одно подтверждается всеми источниками – Сталин лично контролировал этот процесс. Впервые идея водружения Знамени Победы прозвучала 9 апреля 1945 года на заседании начальников политотделов 1-го Белорусского фронта. Было подготовлено несколько флагов, которые в ночь на 22 апреля были розданы нескольким дивизиям. В их числе было и полотнище №5, переданное стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии под командованием генерала Василия Шатилова, которое и войдет в историю как Знамя Победы. Бои в Берлине шли буквально за каждое здание, и водрузить флаг было чрезвычайно сложной задачей. Прорываясь сквозь шквальный огонь утром 29 апреля, полковник Зинченко отдал приказ лейтенанту Бересту прикрывать Кантария и Егорова при водружении Знамени Победы. В журнале боевых действий младший лейтенант Аникин поэтапно описал взятие Рейхстага. Под покровом ночи первая стрелковая рота во главе с Зинченко устремилась в здание Рейхстага. Пройдя по Королевской площади к Триумфальному входу в Рейхстаг, рота проникла в зал ожидания. Со стороны противника были предприняты попытки сопротивления и контрнаступления. По первому отряду был открыт огонь из гранатомётов, сопровождающийся пулеметной очередью. Однако это не могло остановить советских солдат. Идя напролом, трое красноармейца смогли прорваться к подъему на крышу. Вскарабкавшись по разбитой лестнице, Егоров, Кантария и Берест поднялись на купол Рейхстага. На открытую поверхность купола открывался обзор с улицы, в любой момент вражеский снайпер мог сразить выстрелом каждого из участников операции. Берест взял на себя задачу прикрывать своих однополчан. Достигнув самого пика Рейхстага, Егоров и Кантария завершили подвиг Красной Армии. Над Берлином сияло красное Знамя, провозглашающее конец войны. После войны Мелитон Кантария избегал разговоров о событиях, которые ему пришлось пережить, и не вспоминал о своем героизме. Он продолжил жизнь обычного советского человека. Можно лишь догадываться, почему именно на его долю выпало столь сложное и значимое испытание. В этом есть феномен Грузинской души, простой и в то же время готовой на подвиги. Поэтому судьба неслучайно выбрало именно его.

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2024

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праздник 9 мая 2023, аналитика, грузия, обзоры