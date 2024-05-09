В Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото
Главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы в последние годы проходят в Тбилиси в парке Киквидзе.
Главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы в последние годы проходят в Тбилиси в парке Киквидзе.
Здесь собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.
Здесь собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.
Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.
Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.
Жители столицы возлагают цветы к памятнику Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.
Жители столицы возлагают цветы к памятнику Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.
По случаю праздника в Тбилиси состоялось шествие "Бессмертное войско".
По случаю праздника в Тбилиси состоялось шествие "Бессмертное войско".
У многих были портреты отцов и матерей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
У многих были портреты отцов и матерей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке.
Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке.
Реконструкция парка Ваке завершилась, но территория у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата пока не благоустроена.
Реконструкция парка Ваке завершилась, но территория у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата пока не благоустроена.
Тем не менее, многие жители столицы пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.
Тем не менее, многие жители столицы пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.