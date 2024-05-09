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В Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото
В Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото
Sputnik Грузия
В Грузии 9 мая отметили День Победы. Главная часть официальных мероприятий прошла в Тбилиси в парке Киквидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 09.05.2024, Sputnik Грузия
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В этом году День Победы в столице Грузии отметили довольно скромно. В последние годы местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы является парк Киквидзе. Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, день победы, грузия, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, новости в фотографиях, день победы, грузия, фото

В Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото

14:14 09.05.2024 (обновлено: 16:21 09.05.2024)
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В Грузии 9 мая отметили День Победы. Главная часть официальных мероприятий прошла в Тбилиси в парке Киквидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки торжественного мероприятия
В этом году День Победы в столице Грузии отметили довольно скромно. В последние годы местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы является парк Киквидзе. Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.
© photo: Sputnik / Stringer

Главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы в последние годы проходят в Тбилиси в парке Киквидзе.

Главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы в последние годы проходят в Тбилиси в парке Киквидзе. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы в последние годы проходят в Тбилиси в парке Киквидзе.

© photo: Sputnik

Здесь собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.

Здесь собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik

Здесь собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.

Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители столицы возлагают цветы к памятнику Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.

Жители столицы возлагают цветы к памятнику Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители столицы возлагают цветы к памятнику Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.

© photo: Sputnik

По случаю праздника в Тбилиси состоялось шествие "Бессмертное войско".

По случаю праздника в Тбилиси состоялось шествие &quot;Бессмертное войско&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik

По случаю праздника в Тбилиси состоялось шествие "Бессмертное войско".

© photo: Sputnik

У многих были портреты отцов и матерей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

У многих были портреты отцов и матерей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik

У многих были портреты отцов и матерей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке.

Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что четвертый год подряд мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Тбилиси проходят по новому адресу, многие тбилисцы не изменяют традициям и несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке.

© photo: Sputnik / Stringer

Реконструкция парка Ваке завершилась, но территория у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата пока не благоустроена.

Реконструкция парка Ваке завершилась, но территория у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата пока не благоустроена. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Реконструкция парка Ваке завершилась, но территория у Вечного огня и у Могилы Неизвестного Солдата пока не благоустроена.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, многие жители столицы пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.

Тем не менее, многие жители столицы пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, многие жители столицы пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.

© photo: Sputnik

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

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