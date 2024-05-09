https://sputnik-georgia.ru/20240509/v-gruzii-otmetili-den-pobedy-nad-fashizmom---foto-287815795.html

В Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото

В Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото

Sputnik Грузия

В Грузии 9 мая отметили День Победы. Главная часть официальных мероприятий прошла в Тбилиси в парке Киквидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 09.05.2024, Sputnik Грузия

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новости грузии в фотографиях

новости в фотографиях

день победы

праздник 9 мая 2024

грузия

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В этом году День Победы в столице Грузии отметили довольно скромно. В последние годы местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы является парк Киквидзе. Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему флаг над Рейхстагом в 1945 году.

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