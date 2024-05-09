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В Тбилиси состоялся концерт памяти Булата Окуджава – видео
В Тбилиси состоялся концерт памяти Булата Окуджава – видео
Sputnik Грузия
На сцене Тбилисского русского драматического театра им. Грибоедова состоялся концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения поэта и музыканта Булата... 09.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-09T23:46+0400
2024-05-09T23:46+0400
2024-05-10T00:19+0400
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9 мая
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Показ специальной музыкально-поэтической программы "На любовь свое сердце настрою", посвященной барду, приурочили ко Дню Победы. На сцене театра выступили именитые и начинающие артисты. Особенным сюрпризом для зрителей стало выступление народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.Выступления завершились словами поздравления с Днем Победы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, тбилиси, грузия, булат окуджава, тамара гвердцители, 9 мая, день победы, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, культура, тбилиси, грузия, булат окуджава, тамара гвердцители, 9 мая, день победы, видео
В Тбилиси состоялся концерт памяти Булата Окуджава – видео
23:46 09.05.2024 (обновлено: 00:19 10.05.2024)
На сцене Тбилисского русского драматического театра им. Грибоедова состоялся концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения поэта и музыканта Булата Окуджава. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Показ специальной музыкально-поэтической программы "На любовь свое сердце настрою", посвященной барду, приурочили ко Дню Победы. На сцене театра выступили именитые и начинающие артисты. Особенным сюрпризом для зрителей стало выступление народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.
Выступления завершились словами поздравления с Днем Победы.