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В Тбилиси состоялся концерт памяти Булата Окуджава – видео

В Тбилиси состоялся концерт памяти Булата Окуджава – видео

Sputnik Грузия

На сцене Тбилисского русского драматического театра им. Грибоедова состоялся концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения поэта и музыканта Булата... 09.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-09T23:46+0400

2024-05-09T23:46+0400

2024-05-10T00:19+0400

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9 мая

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Показ специальной музыкально-поэтической программы "На любовь свое сердце настрою", посвященной барду, приурочили ко Дню Победы. На сцене театра выступили именитые и начинающие артисты. Особенным сюрпризом для зрителей стало выступление народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.Выступления завершились словами поздравления с Днем Победы.

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