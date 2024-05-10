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В Грузии раскрыто дело о групповом ограблении туристов - задержаны 15 человек
В Грузии раскрыто дело о групповом ограблении туристов - задержаны 15 человек
Sputnik Грузия
По версии следствия, задержанные разработали специальную схему эксплуатации детского труда и заставляли своих детей просить милостыню, а деньги забирали себе 10.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-10T22:05+0400
2024-05-10T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси и Аджарской АР задержали 15 человек, в том числе иностранных граждан, которые руководили сетью "попрошаек", в том числе и грабивших туристов. В частности, за эксплуатацию детей задержаны семь иностранных граждан. Еще восемь человек, среди которых граждане Грузии и иностранцы задержаны за незаконное пересечение границы и грабеж. По данным МВД все задержанные иностранцы находились в стране нелегально. Самому старшему из задержанных 61 год, а самому младшему – 16 лет. Если же дети не подчинялись, обвиняемые осуществляли над детьми психологическое насилие и заставляли их. Кроме того, граждане Грузии и иностранцы создали группировку, которая грабила туристов в разных локациях Тбилиси. Всем задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
В Грузии раскрыто дело о групповом ограблении туристов - задержаны 15 человек
По версии следствия, задержанные разработали специальную схему эксплуатации детского труда и заставляли своих детей просить милостыню, а деньги забирали себе
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси и Аджарской АР задержали 15 человек, в том числе иностранных граждан, которые руководили сетью "попрошаек", в том числе и грабивших туристов.
В частности, за эксплуатацию детей задержаны семь иностранных граждан. Еще восемь человек, среди которых граждане Грузии и иностранцы задержаны за незаконное пересечение границы и грабеж.
По данным МВД все задержанные иностранцы находились в стране нелегально. Самому старшему из задержанных 61 год, а самому младшему – 16 лет.
Следствие установило, что задержанные разработали специальную схему эксплуатации детского труда и заставляли своих детей просить милостыню, а деньги забирали себе.
Если же дети не подчинялись, обвиняемые осуществляли над детьми психологическое насилие и заставляли их.
Кроме того, граждане Грузии и иностранцы создали группировку, которая грабила туристов в разных локациях Тбилиси.
Всем задержанным грозит до 17 лет лишения свободы.