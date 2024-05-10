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Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне

Вклад Грузии в победу в Великой Отечественной Войне

Sputnik Грузия

Роль Грузии в Великой Отечественной войне неоценима. С численностью населения чуть больше 3,5-миллиона на фронт ушел каждый пятый житель страны – 700 тысяч... 10.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-10T15:45+0400

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Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Кроме того, страна оказывала колоссальную помощь фронту, начиная от производства оружия и боеприпасов, заканчивая армейским обмундированием и сльскохозяйственной продукцией.Грузия отдавала более половины своего производства армии и флоту, в 1942 году – 61%.Перестройка экономики Грузии на военный лад оказалась очень тяжелой, так как до войны страна не выпускала ни оружие, ни боеприпасы, ни военную технику.

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инфографика, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, день победы, вов, видео