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День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием
День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием
Sputnik Грузия
Именно здоровая семья является лицом и основой сильного и традиционного государства, заявили в Патриархии 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T19:09+0400
2024-05-11T19:09+0400
2024-05-11T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Верующие устроят шествие в День сплоченности и святости семьи 17 мая в центре Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии. По данным Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, шествие в тбилиси, патриархия грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, шествие в тбилиси, патриархия грузии
День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием
Именно здоровая семья является лицом и основой сильного и традиционного государства, заявили в Патриархии
ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Верующие устроят шествие в День сплоченности и святости семьи 17 мая в центре Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии.
По данным Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба.
"Семья и уважение традиций – основополагающие ценности, на защите и святости которых держится сила достойной страны и каждого гражданина. Показательно, что защита святости семьи очень важна как для христиан, так и для последователей других конфессий, ведь именно здоровая семья является лицом и основой сильного и традиционного государства", – говорится в соообщении патриархии.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.