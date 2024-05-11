https://sputnik-georgia.ru/20240511/den-splochennosti-i-svyatosti-semi-otmetyat-v-gruzii-traditsionnym-shestviem---287854625.html

День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием

День сплоченности и святости семьи отметят в Грузии традиционным шествием

Sputnik Грузия

Именно здоровая семья является лицом и основой сильного и традиционного государства, заявили в Патриархии 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T19:09+0400

2024-05-11T19:09+0400

2024-05-11T19:09+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

шествие в тбилиси

патриархия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e8d3070d740328d01c04db8d435b544f.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая – Sputnik. Верующие устроят шествие в День сплоченности и святости семьи 17 мая в центре Тбилиси, говорится в сообщении Патриархии Грузии. По данным Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, шествие в тбилиси, патриархия грузии