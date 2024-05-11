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"Это несправедливое отношение" – председатель парламента Грузии раскритиковал Запад

"Это несправедливое отношение" – председатель парламента Грузии раскритиковал Запад

Sputnik Грузия

Папуашвили назвал ложью утверждение, что Грузия якобы не делает достаточно для начала переговоров с ЕС 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T13:45+0400

2024-05-11T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Мы видим несправедливое отношение к Грузии со стороны западных партнеров, в том числе от США и ЕС, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отметил, что на самом деле Грузия чувствует несправедливое отношение к себе. "Мы просим большей интеграции и сближения с нашими стратегическими партнерами, мы просим членства в НАТО и получаем отказ, мы просим начала переговоров и получаем отказ, так что мяч находится на стороне наших западных коллег. Для всего перечисленного есть объективные условия", – сказал Папуашвили. Грузинский народ обделен ЕС Шалва Папуашвили назвал ложью утверждение, что Грузия якобы не делает достаточно для начала переговоров с ЕС. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия, как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени. Непартнерские отношения от США Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили также раскритиковал США за отношение к Грузии. Председатель парламента назвал главной проблемой в отношениях визовый режим с США. "Гражданам США у нас не нужна виза, чтобы въехать в Грузию, и, безусловно, было бы правильным ответным шагом, чтобы и гражданам Грузии не нужна была виза для въезда в США", – сказал Папуашвили. Еще одной претензией спикер грузинского парламента назвал отсутствие режима свободной торговли. Дипломатические отношения Грузии и США берут начало с 1992 года. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры. Стратегическое партнерство получило новый виток в 2016 году, когда страны подписали меморандум "Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США". Между тем Грузия уже несколько лет добивается продвижения вопроса о заключении соглашения "О свободной торговле" с США, однако переговоры так и не стартовали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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сша, босния и герцеговина, политика, грузия, новости, молдова, шалва папуашвили, нато, соглашение об ассоциации грузия-ес