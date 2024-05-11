https://sputnik-georgia.ru/20240511/gruziya-na-evrovidenii-2024-nutsa-buzaladze-vystupit-v-finale-pod-nomerom-24-287853166.html

Грузия на "Евровидении-2024": Нуца Бузаладзе выступит в финале под номером 24

Грузия на "Евровидении-2024": Нуца Бузаладзе выступит в финале под номером 24

Sputnik Грузия

Выступление Нуцы и выход в финал еще раз показали, что Грузия была, есть и будет достойным членом европейской семьи, считают в Тбилиси 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T18:00+0400

2024-05-11T18:00+0400

2024-05-11T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинская конкурсантка "Евровидения-2024" Нуца Бузалдзе выступит в финале песенного конкурса 11 мая под номером 24, говорится на официальном сайте Евровидения.Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Финальный концерт стартует в 23:00 тбилисскому времени. "Сегодня самый важный день, день грандиозного финала, чего Грузия ждала столько лет!Сегодня вечером мы будем под номером 24. Голосование начнется, как только будет названа первая страна, так что времени у нас много. Мой номер будет 24!!!" – написала Нуца в соцсети."Грузия вышла в финал спустя 7 лет, особенно когда изменилась система, жюри больше не начисляет баллы финалистам, только СМС может вывести участника в финал. Мы увидели, что многие европейские страны поддержали Грузию, и мы стали победителями среди очень сильных стран. Мы вошли в десятку лучших, это уже очень большая победа. Выступление Нуцы и выход в финал еще раз показали нам, что Грузия была, есть и будет достойным членом европейской семьи", – сказала Бердзенишвили. В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка – Швеция. Нидерланды накануне финала были дисквалифицированы. В финале будут голосовать жюри и телезрители всех стран, участвующих в конкурсе этого года, а также телезрители стран, не участвующих в конкурсе, но объединенные в одну "страну" под названием "Остальной мир".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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