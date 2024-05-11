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Грузия на "Евровидении-2024": Нуца Бузаладзе выступит в финале под номером 24
Грузия на "Евровидении-2024": Нуца Бузаладзе выступит в финале под номером 24
Sputnik Грузия
Выступление Нуцы и выход в финал еще раз показали, что Грузия была, есть и будет достойным членом европейской семьи, считают в Тбилиси 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T18:00+0400
2024-05-11T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинская конкурсантка "Евровидения-2024" Нуца Бузалдзе выступит в финале песенного конкурса 11 мая под номером 24, говорится на официальном сайте Евровидения.Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Финальный концерт стартует в 23:00 тбилисскому времени. "Сегодня самый важный день, день грандиозного финала, чего Грузия ждала столько лет!Сегодня вечером мы будем под номером 24. Голосование начнется, как только будет названа первая страна, так что времени у нас много. Мой номер будет 24!!!" – написала Нуца в соцсети."Грузия вышла в финал спустя 7 лет, особенно когда изменилась система, жюри больше не начисляет баллы финалистам, только СМС может вывести участника в финал. Мы увидели, что многие европейские страны поддержали Грузию, и мы стали победителями среди очень сильных стран. Мы вошли в десятку лучших, это уже очень большая победа. Выступление Нуцы и выход в финал еще раз показали нам, что Грузия была, есть и будет достойным членом европейской семьи", – сказала Бердзенишвили. В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка – Швеция. Нидерланды накануне финала были дисквалифицированы. В финале будут голосовать жюри и телезрители всех стран, участвующих в конкурсе этого года, а также телезрители стран, не участвующих в конкурсе, но объединенные в одну "страну" под названием "Остальной мир".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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евровидение 2024, нуца бузаладзе, грузия, новости, культура
евровидение 2024, нуца бузаладзе, грузия, новости, культура

Грузия на "Евровидении-2024": Нуца Бузаладзе выступит в финале под номером 24

18:00 11.05.2024
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе Евровидение - 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2024
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
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Выступление Нуцы и выход в финал еще раз показали, что Грузия была, есть и будет достойным членом европейской семьи, считают в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузинская конкурсантка "Евровидения-2024" Нуца Бузалдзе выступит в финале песенного конкурса 11 мая под номером 24, говорится на официальном сайте Евровидения.
Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Финальный концерт стартует в 23:00 тбилисскому времени.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе Евровидение - 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2024
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
"Сегодня самый важный день, день грандиозного финала, чего Грузия ждала столько лет!Сегодня вечером мы будем под номером 24. Голосование начнется, как только будет названа первая страна, так что времени у нас много. Мой номер будет 24!!!" – написала Нуца в соцсети.

По словам генерального директора Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили, Грузия вышла в полуфинал с сильными странами, и это уже большая победа.

"Грузия вышла в финал спустя 7 лет, особенно когда изменилась система, жюри больше не начисляет баллы финалистам, только СМС может вывести участника в финал. Мы увидели, что многие европейские страны поддержали Грузию, и мы стали победителями среди очень сильных стран. Мы вошли в десятку лучших, это уже очень большая победа. Выступление Нуцы и выход в финал еще раз показали нам, что Грузия была, есть и будет достойным членом европейской семьи", – сказала Бердзенишвили.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе Евровидение - 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2024
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка – Швеция. Нидерланды накануне финала были дисквалифицированы.
В финале будут голосовать жюри и телезрители всех стран, участвующих в конкурсе этого года, а также телезрители стран, не участвующих в конкурсе, но объединенные в одну "страну" под названием "Остальной мир".
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