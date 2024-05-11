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Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр
Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр
Sputnik Грузия
Грузия может внести свой вклад в развитие и возрождение ЕС, утверждает Кобахидзе 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T16:06+0400
2024-05-11T16:06+0400
2024-05-11T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. По словам премьера, Грузия способна внести свой вклад в развитие и возрождение ЕС. "Делается все, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Сегодня Грузия – передовик и лидер среди стран-кандидатов, будь то верховенство права, демократия или экономическое развитие. Нам главное – сохранить эту динамику. В этом случае страна скоро станет членом ЕС. К 2030 году Грузия будет готова к членству", – сказал Кобахидзе. Между тем посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что у Грузии осталось мало времени, чтобы сделать следующий шаг в направлении ЕС уже в этом году. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия. Как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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евросоюз, грузия - евросоюз, ираклий кобахидзе, грузия, новости, политика
евросоюз, грузия - евросоюз, ираклий кобахидзе, грузия, новости, политика
Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр
16:06 11.05.2024 (обновлено: 16:57 11.05.2024)
Грузия может внести свой вклад в развитие и возрождение ЕС, утверждает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
"Естественно, наш путь лежит только в направлении Евросоюза, и наш главный внешний приоритет – членство в Евросоюзе. Я верю, что экономические или ценностные проблемы, которые стоят перед ЕС, временны. Наша отвественность перед великими европейскими деятелями – вложить каждый свой вклад в возрождение Евросоюза", – сказал Кобахидзе.
По словам премьера, Грузия способна внести свой вклад в развитие и возрождение ЕС.
"Делается все, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Сегодня Грузия – передовик и лидер среди стран-кандидатов, будь то верховенство права, демократия или экономическое развитие. Нам главное – сохранить эту динамику. В этом случае страна скоро станет членом ЕС. К 2030 году Грузия будет готова к членству", – сказал Кобахидзе.
Между тем посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что у Грузии осталось мало времени, чтобы сделать следующий шаг в направлении ЕС уже в этом году.
"Осенью ЕС решит, сделает ли Грузия следующий шаг на пути к ЕС. Такая возможность существует прямо сейчас. Не упускайте ее из рук, время истекает. Вам решать, как вы ее используете. Вы сами создаете будущее Грузии", – сказал Герчинский.
Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении.
Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия. Как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени.