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Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр

Грузия не изменит внешнеполитический курс в направлении ЕС – премьер-министр

Sputnik Грузия

Грузия может внести свой вклад в развитие и возрождение ЕС, утверждает Кобахидзе 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T16:06+0400

2024-05-11T16:06+0400

2024-05-11T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Единственный путь и главный приоритет внешней политики Грузии – это вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. По словам премьера, Грузия способна внести свой вклад в развитие и возрождение ЕС. "Делается все, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Сегодня Грузия – передовик и лидер среди стран-кандидатов, будь то верховенство права, демократия или экономическое развитие. Нам главное – сохранить эту динамику. В этом случае страна скоро станет членом ЕС. К 2030 году Грузия будет готова к членству", – сказал Кобахидзе. Между тем посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что у Грузии осталось мало времени, чтобы сделать следующий шаг в направлении ЕС уже в этом году. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. В ближайшее время правительство готовит ряд новых инициатив в этом направлении. Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархей отметил, что для членства в ЕС определены четкие условия. Как только Грузия выполнит их, объединение будет готово принять страну. При этом он добавил, что если Грузия будет готова к 2030 году и выполнит все условия, то Евросоюз должен быть готов принять Грузию к этому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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