https://sputnik-georgia.ru/20240511/kurs-lari-dollar-287848335.html

Курс лари на субботу – 2,6755 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6755 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0042 лари по отношению к доллару 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T09:48+0400

2024-05-11T09:48+0400

2024-05-11T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 мая в размере 2,6755 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0042 лари по отношению к доллару.

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