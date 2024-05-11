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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Sputnik Грузия
В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%) 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2024 года потратили за рубежом 455,5 миллиона лари, что на 22,3% больше аналогичных данных 2023 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 873,1 лари, на 5,1% больше, чем в январе-марте прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. В первом квартале 2024 года граждане Грузии осуществили 1,6 миллиона выездов за границу, что на 9,7% больше показателя за январь-март 2023 года. Большую часть выездных визитов (46,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 328,6 тысячи, что на 28,6% больше по сравнению с аналогичными данными 2023 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%), Азербайджан (2,0%) и страны ЕС (16,3%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В первом квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,4 ночи, что на 5,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
09:01 11.05.2024 (обновлено: 09:14 11.05.2024)
В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%)
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2024 года потратили за рубежом 455,5 миллиона лари, что на 22,3% больше аналогичных данных 2023 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 873,1 лари, на 5,1% больше, чем в январе-марте прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за первый квартал 2024 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
176,9
38,8
339,1
Питание
121,0
26,6
232,0
Проживание
66,5
14,6
127,5
Местный транспорт
49,8
10,9
95,4
Развлечения, культура, спорт
20,4
4,5
39,2
Другие расходы
20,8
4,6
39,9
В первом квартале 2024 года граждане Грузии осуществили 1,6 миллиона выездов за границу, что на 9,7% больше показателя за январь-март 2023 года.
Большую часть выездных визитов (46,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 328,6 тысячи, что на 28,6% больше по сравнению с аналогичными данными 2023 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%), Азербайджан (2,0%) и страны ЕС (16,3%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в первом квартале 2024 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и знакомых
180,7
34,6
Шопинг
175,9
33,7
Отдых и развлечения
84,8
16,3
Профессиональная/экономическая деятельность
49,7
9,5
Лечение
15,2
2,9
Другое
15,3
2,9
В первом квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,4 ночи, что на 5,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.