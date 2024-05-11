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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Sputnik Грузия

В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%) 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T09:01+0400

2024-05-11T09:01+0400

2024-05-11T09:14+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2024 года потратили за рубежом 455,5 миллиона лари, что на 22,3% больше аналогичных данных 2023 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 873,1 лари, на 5,1% больше, чем в январе-марте прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. В первом квартале 2024 года граждане Грузии осуществили 1,6 миллиона выездов за границу, что на 9,7% больше показателя за январь-март 2023 года. Большую часть выездных визитов (46,1%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 328,6 тысячи, что на 28,6% больше по сравнению с аналогичными данными 2023 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%), Азербайджан (2,0%) и страны ЕС (16,3%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В первом квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,4 ночи, что на 5,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"