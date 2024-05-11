https://sputnik-georgia.ru/20240511/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-rassleduet-izbienie-politsiey-voditelya-v-tsentre-tbilisi-287850682.html
Специальная следственная служба расследует избиение полицией водителя в центре Тбилиси
Специальная следственная служба расследует избиение полицией водителя в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" 11.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-11T12:05+0400
2024-05-11T12:05+0400
2024-05-11T12:24+0400
полиция
происшествия
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/19/280290566_0:4:1482:838_1920x0_80_0_0_2aad0e25c8ace80e0f729cbe3e3246c6.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая, говорится в сообщении ведомства. Водитель отказался пропускать ехавший по встречной полосе автобус департамента по особым заданиям МВД Грузии. Вышедшие из автобуса сотрудники полиии избили его. Кадры избиения распространились в соцсети. По версии МВД, водитель находился в нетрезвом состоянии и отказался, несмотря на многочисленные призывы, пропускать автобус, ехавший на задание. Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия", В данный момет проводятся необходимые следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/19/280290566_182:0:1302:840_1920x0_80_0_0_db98b7ebd9f3194ce9c4cf2cc6ae1603.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
полиция, происшествия, грузия, новости, тбилиси
полиция, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Специальная следственная служба расследует избиение полицией водителя в центре Тбилиси
12:05 11.05.2024 (обновлено: 12:24 11.05.2024)
Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия"
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая, говорится в сообщении ведомства.
Водитель отказался пропускать ехавший по встречной полосе автобус департамента по особым заданиям МВД Грузии. Вышедшие из автобуса сотрудники полиии избили его. Кадры избиения распространились в соцсети.
По версии МВД, водитель находился в нетрезвом состоянии и отказался, несмотря на многочисленные призывы, пропускать автобус, ехавший на задание.
"Несмотря на то, что автобус хотел объехать транспортное средство, водитель и его сопровождающие лица не дали возможности автобусу сделать это, из-за чего между ними и правохранителями случилось противостояние", – говорится в заявлении МВД Грузии.
Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия", В данный момет проводятся необходимые следственные мероприятия.