https://sputnik-georgia.ru/20240511/spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-rassleduet-izbienie-politsiey-voditelya-v-tsentre-tbilisi-287850682.html

Специальная следственная служба расследует избиение полицией водителя в центре Тбилиси

Специальная следственная служба расследует избиение полицией водителя в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия" 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T12:05+0400

2024-05-11T12:05+0400

2024-05-11T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту избиения водителя сотрудниками полиции в центре Тбилиси ночью 11 мая, говорится в сообщении ведомства. Водитель отказался пропускать ехавший по встречной полосе автобус департамента по особым заданиям МВД Грузии. Вышедшие из автобуса сотрудники полиии избили его. Кадры избиения распространились в соцсети. По версии МВД, водитель находился в нетрезвом состоянии и отказался, несмотря на многочисленные призывы, пропускать автобус, ехавший на задание. Уголовное дело против полицейских возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия", В данный момет проводятся необходимые следственные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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