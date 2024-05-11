https://sputnik-georgia.ru/20240511/zemlyu-nakryla-moschneyshaya-za-20-let-magnitnaya-burya-chto-proiskhodit-287849975.html

Землю накрыла мощнейшая за 20 лет магнитная буря: что происходит?

Землю накрыла мощнейшая за 20 лет магнитная буря: что происходит?

Sputnik Грузия

Когда максимальный уровень бури – G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи 11.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-11T15:49+0400

2024-05-11T15:49+0400

2024-05-11T15:49+0400

магнитная буря

илон маск

наука

в мире

новости

spacex

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/06/284013751_0:316:978:866_1920x0_80_0_0_39509bff89f199b61f8e3acb42503c6b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Сильнейшая магнитная буря высшего, пятого по счету, уровня зафиксирована на Земле – эксперты утверждают, что последний раз подобное было 20 лет назад, заявил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.Как ранее сообщал Богачев, магнитная буря высшего уровня может впервые за 20 лет произойти на Земле в ближайшие дни после серии вспышек на Солнце. По его словам, часть из четырех облаков плазмы, выброшенных звездой, должна была слиться в единый еще более крупный объект и ударить по магнитному полю Земли. По прогнозам ученых, в пике удара уровень бури должен был составить не менее G4.33. Вероятность того, что он достигнет G5 впервые с 2005 года, составляла 15 процентов.Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 – сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень – G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.В ходе мощных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.Любопытно, что интернет-спутники Starlink от компании SpaceX испытывают повышенную нагрузку из-за мощной геомагнитной бури, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х."Сейчас происходит мощная солнечная геомагнитная буря. Крупнейшая за долгое время. Спутники Starlink испытывают большую нагрузку, но пока справляются", – написал он в своем аккаунте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

магнитная буря, илон маск, наука, в мире, новости, spacex