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Доджа Кэт в полотенце, кролик в костюме Йоды и Трамп с пиццей: самые смешные фото недели
Доджа Кэт в полотенце, кролик в костюме Йоды и Трамп с пиццей: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T09:46+0400
2024-05-12T09:46+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, нью-йорк, вашингтон, дональд трамп, джо байден, индонезия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, нью-йорк, вашингтон, дональд трамп, джо байден, индонезия
Доджа Кэт в полотенце, кролик в костюме Йоды и Трамп с пиццей: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Джо Байден вручает высшую гражданскую награду страны, президентскую медаль Свободы, отцу Грегори Дж. Бойлу в Вашингтоне.
Президент Джо Байден вручает высшую гражданскую награду страны, президентскую медаль Свободы, отцу Грегори Дж. Бойлу в Вашингтоне.
© AP Photo / CJ Rivera/Invision
Кэт Доджа покидает отель Mark в Нью-Йорке.
Кэт Доджа покидает отель Mark в Нью-Йорке.
© AFP 2024 / Jam Sta Rosa
Кролик в костюме Йоды во время парада в честь Дня Звездных войн в Маниле.
Кролик в костюме Йоды во время парада в честь Дня Звездных войн в Маниле.
© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba
Уличный артист по имени Марадона делает фото с велосипедистом в Индонезии.
Уличный артист по имени Марадона делает фото с велосипедистом в Индонезии.
© AFP 2024 / Oli Scarff
Безумный кандидат-монстр Хоулинг Лод Хоуп и его помощники ждут объявления результатов в центре подсчета голосов в Блэкпуле, Великобритания.
Безумный кандидат-монстр Хоулинг Лод Хоуп и его помощники ждут объявления результатов в центре подсчета голосов в Блэкпуле, Великобритания.
© AFP 2024 / Angela Weiss
Британский актер Алекс Шарп на гала-концерте Met Gala 2024 в Нью-Йорке.
Британский актер Алекс Шарп на гала-концерте Met Gala 2024 в Нью-Йорке.
© AP Photo / Yuki Iwamura
Бывший президент Дональд Трамп несет коробки с пиццей в пожарную часть Нью-Йорка.
Бывший президент Дональд Трамп несет коробки с пиццей в пожарную часть Нью-Йорка.
© AP Photo / Bikas Das
Продавец шляп и ручных вееров в Калькутте.
Продавец шляп и ручных вееров в Калькутте.