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Доджа Кэт в полотенце, кролик в костюме Йоды и Трамп с пиццей: самые смешные фото недели
Доджа Кэт в полотенце, кролик в костюме Йоды и Трамп с пиццей: самые смешные фото недели
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.05.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, нью-йорк, вашингтон, дональд трамп, джо байден, индонезия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, нью-йорк, вашингтон, дональд трамп, джо байден, индонезия

Доджа Кэт в полотенце, кролик в костюме Йоды и Трамп с пиццей: самые смешные фото недели

09:46 12.05.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alex Brandon

Президент Джо Байден вручает высшую гражданскую награду страны, президентскую медаль Свободы, отцу Грегори Дж. Бойлу в Вашингтоне.

Президент Джо Байден вручает высшую гражданскую награду страны, президентскую медаль Свободы, отцу Грегори Дж. Бойлу в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alex Brandon

Президент Джо Байден вручает высшую гражданскую награду страны, президентскую медаль Свободы, отцу Грегори Дж. Бойлу в Вашингтоне.

© AP Photo / CJ Rivera/Invision

Кэт Доджа покидает отель Mark в Нью-Йорке.

Кэт Доджа покидает отель Mark в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / CJ Rivera/Invision

Кэт Доджа покидает отель Mark в Нью-Йорке.

© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Кролик в костюме Йоды во время парада в честь Дня Звездных войн в Маниле.

Кролик в костюме Йоды во время парада в честь Дня Звездных войн в Маниле. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Jam Sta Rosa

Кролик в костюме Йоды во время парада в честь Дня Звездных войн в Маниле.

© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba

Уличный артист по имени Марадона делает фото с велосипедистом в Индонезии.

Уличный артист по имени Марадона делает фото с велосипедистом в Индонезии. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2024 / Yasuyoshi Chiba

Уличный артист по имени Марадона делает фото с велосипедистом в Индонезии.

© AFP 2024 / Oli Scarff

Безумный кандидат-монстр Хоулинг Лод Хоуп и его помощники ждут объявления результатов в центре подсчета голосов в Блэкпуле, Великобритания.

Безумный кандидат-монстр Хоулинг Лод Хоуп и его помощники ждут объявления результатов в центре подсчета голосов в Блэкпуле, Великобритания. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Oli Scarff

Безумный кандидат-монстр Хоулинг Лод Хоуп и его помощники ждут объявления результатов в центре подсчета голосов в Блэкпуле, Великобритания.

© AFP 2024 / Angela Weiss

Британский актер Алекс Шарп на гала-концерте Met Gala 2024 в Нью-Йорке.

Британский актер Алекс Шарп на гала-концерте Met Gala 2024 в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Angela Weiss

Британский актер Алекс Шарп на гала-концерте Met Gala 2024 в Нью-Йорке.

© AP Photo / Yuki Iwamura

Бывший президент Дональд Трамп несет коробки с пиццей в пожарную часть Нью-Йорка.

Бывший президент Дональд Трамп несет коробки с пиццей в пожарную часть Нью-Йорка. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Yuki Iwamura

Бывший президент Дональд Трамп несет коробки с пиццей в пожарную часть Нью-Йорка.

© AP Photo / Bikas Das

Продавец шляп и ручных вееров в Калькутте.

Продавец шляп и ручных вееров в Калькутте. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Bikas Das

Продавец шляп и ручных вееров в Калькутте.

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